Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, nemulțumit de rezultatele de la Beijing: Au fost probe în care rezultatele au fost dezamăgitoare

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la rezulattele înregistrate de sportivii români la Jocurile Oliompice de la Beijing şi a promis schimbări la nivelul colectivelor tehnice, conform news.ro.

"Nu putem fi mulţumiţi, suntem chiar... Au fost probe în care rezultatele au fost dezamăgitoare, asta în condiţiile în care la Jocurile Olimpice te pregăteşti să obţii cea mai bună performanţă a ta. Au fost performanţe mai slabe ca în calificări, asta înseamnă că cei care s-au ocupat de pregătirea sportivilor nu au pregătit foarte, foarte bine această ediţie a JO. Vorbim de sutimi de secundă, de zecimi de secundă în lupta pentru medalii, noi am venit la una, două, trei secunde, deja sunt timpi foarte, foarte mari care pot fi recuperaţi foarte greu. Este vorba de foarte multă muncă, în spate sunt lucruri extrem de importante de care trebuie să se ţină deama. După aceea, vorbim de selecţie, de obiective. Federaţiile şi-au asumat un obiectiv pentru aceste Jocuri Olimpice de o medalie şi două locuri în Top 10. S-a obţinut doar un loc 9 la sanie pe echipe. Asta iar spune multe. Trebuie să fim mai atenţi când ne evaluăm şansele pentru a stabili nişte obiective, să vedem cu cine facem aceste obiective, cu ce sportivi, cu ce antrenori, tehnicieni. Nu e posibil să vii la Jocurile Olimpice şi să spui că ai pregătit ceva şi de fapt rezultatele de aici să te surprindă în mod neplăcut. La bob şi sanie, au stabilit un obiectiv de medalie, n-au reuşit nici măcar în Top 10 să intre cei de la bob. E clar că pe viitor că vom analiza mult mai serios planurile de pregătire, ce strategie au federaţiile, pentru că la ultimele două ediţii cu acelaşi staff tehnic nu am reuşit să ne apropiem de medalii. Deja am vorbit cu colega mea din comitetul executiv de la comitetul olimpic european, cu Berit Kjoll, preşedintele Comitetului Olimpic din Norvegia, am felicitat-o pentru rezultatele excepţionale, să începem o colaborare. Trebuie să învăţăm de la cei mai buni, trebuie să muncim mult mai mult şi să ne evaluăm corect şansele în momentul în care stabilim obiective, mai ales că aici e vorba de sutimi de secundă, de zecimi de secundă. Sunt sportivi tineri care au participat la prima ediţie acum, ca Mihaela Hogaş la patinaj viteză, Cacina la sărituri cu schiurile, Ştefănescu, la schi alpin. Sunt sportivi care îşi doresc, sunt tineri, important e cu cine pot face rezultate. Un rol foarte important îl joacă antrenorul şi staff-ul tehnic. Ne vom concentra mult mai mult pe acest segment. Ştim că antrenorul este foarte, foarte important în toată această stategie pentru calificare şi pentru a-ţi îndeplini obiectivul. Vom face schimbări şi vom lua decizii astfel încât să reuşim timpi mai buni care să ne apropie de a spera că putem să câştigăm şi medalii. Norvegia a câştigat 37 de medalii, dintre care 16 de aur, eu cred că putem învăţa de la schi şi biatlon până la sărituri, sunt multe discipline în care avem ce învăţa de la ei, de la nemţi, care sunt regii de la Sliding Center, au câştigat medalii şi la sanie, şi la bob, şi la masculin, şi la feminin. Avem realţii foarte bune cu ei, trebuie să stabilim şi cu federaţiile din România această colaborare. Bobul s-a pregătit în Germania, de aia spun că nu e normal să te pregăteşti cu echipa Germaniei, să ai condiţii bune, să ai acelaşi număr de coborâri, iar la Jocurile Olimpice să vii la nişte timpi pe care nici ei nu îi pot explica", a declarat Covaliu, luni, la sosirea în ţară.

Delegaţia României a avut 22 de sportivi la Jocurile Olimpice de la Beijing, iar cel mai bun rezultat a fost locul 9 ocupat în proba de sanie - ştafetă echipe, cu Raluca Nicoleta Strămăturaru, Valentin Creţu, Vasile Marian Gîtlan şi Darius Lucian Şerban.