Președintele CSM, șocat de modul în care e anchetat violul în România: Aveau obiect 'act sexual cu un minor' si nu 'viol', victimele având 7 si 8 ani

Bogdan Mateescu, preşedintele CSM, a comentat rezultatul controlului la practica instanțelor și parchetelor în investigarea infracțiunilor la viața sexuală cu victime minore. Judecătorul se arată revoltat de acțiunea unor parchete de a încadra la „act sexual cu un minor” acele cazuri în care victimele aveau doar șapte sau opt ani. „Ce consimțământ valabil să poată să exprime un copil de șapte sau opt ani?”, se întreabă retoric Mateescu. De asemenea, el susține că vor urma și monitorizări în perioada următoare.

Vezi si: CSM a publicat rezultatul controlului la practica instanțelor și parchetelor în investigarea infracțiunilor la viața sexuală cu victime minore

„O solicitare a mea formulata intr-o comisie de specialitate a CSM, dupa o discutie pe un raport de aparare a independentei, a initiat procedura pentru declansarea unui control amplu. Acest control a fost dispus de Plenul CSM cu o majoritate stransa, de 10-8, si ma bucur ca votul meu a fost decisiv (ca si ale celorlalti 9 colegi). Raportul final, insa, a fost aprobat in unanimitate.

Activitatea instantelor dar si a parchetelor, deopotriva, trebuie corect verificata, iar eventualele erori se remediaza, nu se ascund sub pres, cu atat mai putin intr-un domeniu atat de sensibil cum este acesta despre care vorbim. Si vorbim despre infractiunile la viata sexuala cu victime minore. Da, am spus si o repet, chiar cred in asta, vulnerabilitatile interne, de orice natura, trebuie corect asumate si gestionate. Si, contrar discursului public, magistratura depune eforturi reale inclusiv in acest sens. Am decis sa aduc la cunostinta publica rezultatele controlului astfel desfasurat de Inspectia Judiciara, raportul a fost aprobat in sedinta de ieri.

Este o imagine de ansamblu. Desi domeniul controlat este corect gestionat de sistemul judiciar, aceasta fiind regula, exista si situatii de exceptie, care trebuie categoric remediate si in interiorul magistraturii.

Da, exista si probleme de ordin legislativ, Plenul a si formulat propuneri in acest sens. Dar exista si situatii interne greu explicabile. Doar un exemplu, ar mai fi, din pacate, si altele, marturisesc ca nu am putut sa inteleg cum doua unitati de parchet au instrumentat dosare penale cu obiect "act sexual cu un minor" si nu "viol", victimele avand 7 si 8 ani. Oare ce consmitamant valabil sa poata sa exprime un copil de 7 sau 8 ani?

Fara sa comentez decizii izolate ale parchetelor (multe de acest tip infirmate de judecatori) sau, si mai izolat, pe acelea ale judecatorilor, marturisesc ca imi atrage atentia solutia renuntarii la urmarire penala in cazul violurilor sau a actelor sexuale cu minori.

Da. Acesta este tabloul, in limitele obiectivelor trasate de Plen. Vor fi monitorizari. Dar dincolo de reglajele interne pe care le vom face, pentru ca suntem responsabili, trebuie si reglaje legislative.

SI dincolo de toate acestea trebuie educatie.

Noi toti, chiar mai departe de proceduri, in viata de zi cu zi nu trebuie sa tratam cu usurinta acest tip derapaje pentru ca ele pot lasa urme pentru totdeauna in viata unui copil, in viata unui om”, a spus Bogdan Mateescu, pe pagina sa de Facebook.

Sinteza raportului poate fi consultată aici!