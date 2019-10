Președintele executiv al Politehnicii Iași, Adrian Ambrosie: 'Cosmin Contra ar fi trebuit să-l aducă pe Cosmin Frăsinescu la lot'

Selecționerul Cosmin Contra i-a convocat de urgență la lot, după meciul din Insulele Feroe, pe stoperii Andrei Burcă (CFR Cluj) și Iulian Cristea (FCSB), dar conducerea lui Poli Iași este de părere că fundașul central Cosmin Frăsinescu nu trebuia să lipsească de la echipa națională, potrivit Mediafax.

În vârstă de 34 de ani, căpitanul Iașiului a fost unul dintre cei mai constanți jucători ai lui Poli în acest sezon, contribuind din plin la rezultatele bune ale echipei sale în prima parte a campionatului.

Președintele executiv Adrian Ambrosie spune că selecționerul Cosmin Contra ar fi trebuit să-l convoace de urgență și pe Frăsinescu, mai cu seamă după accidentările lui Grigore și Chiricheș.

"În mod normal, selecționerul Cosmin Contra ar fi trebuit să-l aducă pe Cosmin Frăsinescu la lot. Dacă nu din prima, măcar acum, după ce s-au accidentat Dragoș Grigore și Vlad Chiricheș. Frăsinescu este unul dintre cei mai în formă stoperi din Liga I, meci de meci are evoluții foarte bune, dovadă că a fost inclus de mai multe ori în echipa etapei. Sigur, vârsta nu-l avantajează, dar dacă e în formă bună, mi se pare firesc să-l chemi la lot. Trofeele se obțin cu jucători în formă, de aceea cred că era normal ca și Cosmin Frăsinescu să fie convocat de urgență, după partida din Feroe. În plus, căpitanul noostru are și o mare experiență. Frăsinescu joacă bine meci de meci la o echipă situată pe loc de play-off încă de la începutul campionatului, era normal ca selecționerul să se uite și la Poli Iași", a declarat, pentru ProSport, președintele executiv al Politehnicii Iași, Adrian Ambrosie.