Preşedintele FC Rapid, Daniel Niculae, este încrezător în viitorul clubului: Este un moment istoric şi emoţionant

Preşedintele FC Rapid, Daniel Niculae, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că în mod sigur un buget de 7 milioane de euro va fi suficient pentru atingerea obiectivelor din sezonul viitor, şi anume accederea în play-off şi Cupa României, conform news.ro.

“Este un moment istoric şi emoţionant atât pentru mine cât şi pentru toţi suporterii Rapidului. Am suferit parcă veşnicie pentru această clipă. Sunt ferm convins că de-acum înainte viitorul Rapidului va fi unul nu frumos, ci senzaţional. Mă bucur că fac parte din această echipă, că am doi oameni de la carevoi avea foarte multe lucruri de învăţat. Ne vom ridica şi vom deveni mult mai puternici faţă dde ce am fost odată. Pentru a ne atinge obiectivul în sezonul viitor, accederea în play-off şi Cupa României, cu siguranţă ajung 7 milioane. Sunt două obiective pe care le putem îndeplini. Am avut un buget pentru a ne atinge obiectivul şi în acest sezon. Şi l-am atins”, a spus Niculae în conferinţa de presă prilejuită de prezentarea noului acţionar, Dan Şucu.

El speră într-un event cât mai curând: “Sper să intrăm în istoria acestui club şi peste o perioadă scurtă să ajungem să facem campionatul şi să ajungem să câştigăm şi un event”.