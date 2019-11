Preşedintele Federaţiei Române de Handbal: 'Cazul jucătoarelor de la Corona a fost sesizat de WADA. Ni s-a sugerat cu tărie să nu ajungă la CM'

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat că Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a sesizat agenţia română de specialitate, ANAD, de cazul sportivelor de la Corona Braşov care au apelat la o procedură interzisă, potrivit news.ro.

Dedu a precizat că el a aflat luni de acaeastă situaţie, cu mai puţin de două zile înaintea plecării echipei în Japonia.

"Am primit o adresă de la ANAD, în care am fost înştiinţaţi că trei jucătoare de handbal, dintre care două făceau parte din lotul naţionalei sunt susceptibile de a fi urmat o procedură interzisă de Agenţia Mondială Antidoping. Am fost informat că această începere de investigaţie a fost demarată de WADA şi transmisă ANAD-ului nostru. Este primul caz de doping - mă exprim aşa cu toate că până la dovedirea acestui fapt, jucătoarele sunt nevinovate - din handbal şi experienţa noastră apropo de treaba asta tinde spre zero. Ne-am interesat să vedem despre ce este vorba, în condiţiile în care în mai puţin de 48 de ore echipa naţională a României se urca în avion. Am discutat cu ANAD-ul, cu COSR, am apelat la Narcisa Lecuşanu, membru în Comitetul Executiv al IHF şi îi mulţumesc că nea-a dat o mână de ajutor substanţială. Procedura este interzisă de WADA şi s-a luat decizia ca cele două sportive să nu mai facă parte din lot. A doua zi, au apărut suspiciuni suficient de întemeiate faţă de celelalte două jucătoare de la Corona care ar fi făcut şi ele aceeaşi procedură. Întrucât politica FRH, a COSR, a CIO este foarte clară faţă de aceste lucruri, s-a luat decizia ca şi celelalte două sportive să nu facă din lot. Nu ne putem permite să se aştearnă niciun fel de umbră pe imaginea echipei naţionale şi peste imaginea României din punct de vedere sportiv. Sper din tot sufletul ca acest lucru să nu fie confirmat de demersul pe care ANAD îl întreprinde, sper din suflet să fie doar o eroare. FRH va face tot ce poate ca sportivele să sufere cât mai puţin din această nefericită întâmplare. Valoarea fetelor care au rămas acasă este foarte mare, făceau parte dintr-o strategie şi este destul de greu să schimbi echipa cu şapte zile înaintea CM. Şi logistic a fost greu, bilet de avion, echipament, cazare, nu suntem în Europa, mergem în Japonia şi sunt nişte proceduri. Prin Narcisa Lecuşeanu, am făcut o adresă la IHF, în acare am cerut lămmuriri vziavi de această pocedură, presupun că IHF-ul a trimis o adresă către WADA pentru a vedea şi ni s-a sugerat , ca să traduc din engleză, ca aceste jucătoare să nu ajungă la CM. Dacă vom avea cea mai mică şansă ca vreuna dintre jucătoare să ajungă în Japonia, va ajunge în Japonia şi aici mă refer la ridicarea oricărei suspiciuni apropo de acest subiect", a declarat Dedu, într-o conferinţă de presă.

Dedu a precizat că obiectivul echipei naţionale feminine, de a se califica la turneul preolimpic de anul viitor, nu se schimbă, în ciuda acestor probleme de lot.

Selecţionerul naţionalei României, Tomas Ryde, a fost nevoit să renunţe întâi la Cristina Laslo şi Bianca Bazaliu, apoi la Eliza Buceschi şi Daria Bucur, toate de la Corona Braşov, după apariţia acestui scandal de dopaj. În locul lor au fost convocate Elena Dache, Patricia Vizitiu şi Anca Polocoşer.

Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) a anunţat că trei handbaliste ale echipei Corona Braşov, ale căror nume nu au fost dezvăluite, sunt suspectate de utilizarea unor proceduri interzise. Ele ar fi urmat o terapie cu laser intravenos, interzisă de regulamentul WADA.

Cele trei jucătoare notificate sunt Cristina Laslo, Bianca Bazaliu şi Daciana Hosu. Primele două făceau parte din lotul naţional al României care va participa la Campionatul Mondial din Japonia, din perioada 30 noiembrie - 15 decembrie. Există susiciuni că toate jucătoarele Coronei Braşov ar fi urmat procedura respectivă.

Lotul a plecat, miercuri, în Japonia.

Programul României din Japonia este următorul: cu Spania (30 noiembrie), Senegal (1 decembrie), Kazahstan (3 decembrie), Muntenegru (4 decembrie) şi Ungaria (6 decembrie).