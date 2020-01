Preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă, despre bugetul de la MTS: 'Sacrifică sportul pentru niște interese electorale'

Preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă, a declarat, luni, pentru AGERPRES, că prin alocările făcute federaţiilor, Guvernul demonstrează că sacrifică sportul pentru nişte interese electorale.

Federaţia Română de Judo a primit 5.300.000 de lei din partea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru 2020, faţă de 6.169.071 de lei, cât a primit în 2019.

În opinia lui Cozmin Guşă, cea mai mare problemă a MTS este că nu a prioritizat bugetele federaţiilor sportive care au şanse să câştige medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Am primit mai puţin decât anul trecut şi decât am bugetat anul acesta. Asta este, va trebui să suplimentăm bugetul cu sponsorizări, aşa cum am mai făcut-o şi până acum. Ce este regretabil e că federaţiilor cu şanse de medalii la Jocurile Olimpice, şi Federaţia Română de Judo este una dintre ele, sunt 4-5 cu şanse reale, din păcate, nu le-a îndeplinit cerinţa de finanţare să poată să-şi facă programul de pregătire corespunzător. Aici văd eu o mare problemă a ministrului. Cel mai grav lucru este că nu au prioritizat bugetele federaţiilor cu şanse reale de medalii. E o mare problemă, pe care nici nu au cum să o justifice. Să nu asiguri banii de pregătire acestor federaţii e foarte grav. Eu cred că sunt foarte prudenţi, pentru că nu s-au prins cât de găurit este bugetul şi nici nu ştiu ce să facă cu obligaţiile de tip social, pentru că este an electoral. Şi atunci, mai degrabă sacrifică sportul, care probabil că ei consideră că nu le aduce voturi, pentru nişte interese electorale, ca să mai poată să mai cârpească cu bani ajutoarele sociale sau pensiile", a declarat Guşă.

Oficialul FRJ spune că este posibil ca în decursul anului să mai fie făcute completări de bugete, ceea ce nu rezolvă problema, întrucât programul de pregătire este în plină desfăşurare.

"Şi-au păstrat probabil o rezervă, şi probabil că vor mai face completări de finanţare, ceea ce nu rezolvă problema, pentru că noi programul de pregătire îl avem făcut, antamat, pentru unele trebuie să facem deja plăţi. Probabil că s-au gândit să facă economii de la sport şi să lipească în altă parte, ceea ce este o gândire proastă, ca să nu spun de oameni proşti", a mai spus Guşă.

Federaţiile de canotaj, handbal şi atletism primesc cele mai mari finanţări în anul olimpic 2020 de la Ministerul Tineretului şi Sportului dintre cele 63 de structuri sportive eligibile, conform repartizării anunţate, luni, de ministrul Ionuţ Stroe într-o conferinţă de presă.

Ca urmare a numărului mare de sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar şi a rezultatelor înregistrate în 2019, Federaţia Română de Canotaj primeşte cea mai mare sumă, mai exact 10.000.000 de lei, cu 300.000 mai puţin faţă de anul trecut. Următoarea în clasamentul finanţărilor de la bugetul de stat este Federaţia Română de Handbal, cu 7.850.000 de lei, faţă de 10.000.000 lei în 2019, iar pe poziţia a treia se află Federaţia Română de Atletism - 7.000.000 de lei, în scădere faţă de 8.500.000 de lei în 2019.

În total, suma cu care Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează federaţiile sportive în 2020 este de 132.200.000 de lei, în condiţiile în care asociaţiile naţionale au primit în anul precedent 132.267.000 de lei. Bugetul total al MTS pentru anul 2020 este de 570.507.000 lei.

Separat, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) va fi finanţat de la bugetul de stat în anul olimpic 2020 cu suma de 69.600.000 de lei, faţă de 69.025.000 în anul 2019.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, luni, că bugetul împărţit federaţiilor va fi completat în luna septembrie cu banii din taxele pe alcool şi tutun.