Preşedintele Federaţiei Române de Rugby spune că naționala nu riscă să repete greşeala din campania trecută de calificare la Cupa Mondială

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat, luni, pentru AGERPRES, că naţionala României nu se află în pericol de a fi sancţionată de forul internaţional ca în precedenta campanie de calificare, la Cupa Mondială din 2019, pentru folosirea unui jucător neeligibil.

Petrache a precizat că forul pe care îl conduce a parcurs toţi paşii impuşi de regulamentul federaţiei internaţionale în ceea ce îi priveşte pe jucătorii neozeelandezi Jason Tomane şi Hinckley Vaovasa.

"Păi crede cineva că după ce am avut probleme data trecută am mai putea avea altele acum? Din punctul nostru de vedere cei doi jucători sunt eligibilizaţi corect. Am parcurs toţi paşii pe care trebuie să-i fac o federaţie pentru a eligibiliza un jucător. Din punctul nostru de vedere ambii jucători sunt 110% eligibili să joace pentru România. Repet, am urmat tot ceea ce înseamnă paşi de urmat ai regulamentului federaţiei internaţionale. Nu avem dubii, nu există niciun risc", a declarat Petrache pentru AGERPRES.

În 2018, România a fost penalizată cu retragerea a 30 de puncte în clasamentul zonei Europa pentru folosirea unui jucător neeligibil, Sione Faka'osilea, care evoluase pentru reprezentativa de rugby în VII a Tonga. După acea sancţiune, "stejarii" au pierdut primul loc, care-i ducea la CM 2019 din Japonia, în favoarea Rusiei.

În campania pentru CM 2023, România a utilizat mai mulţi jucători naturalizaţi: sud-africanul Johannes van Heerden, neozeelandezii Jason Tomane şi Hinckley Vaovasa.

În clasamentul final al preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2023, care cuprinde rezultatele cumulate din ediţiile 2021 şi 2022 ale Rugby Europe Championship, Georgia s-a clasat pe prima poziţie, neînvinsă, cu 44 de puncte, urmată de Spania, 29 puncte, România, 28 puncte, Portugalia, 26 puncte, Rusia, 10 puncte, Olanda, 4 puncte.

Georgia şi Spania s-au calificat direct la Cupa Mondială din 2023, care va avea loc în Franţa, în timp ce România va participa la un turneu de recalificare, în noiembrie. Reprezentantele Europei (România), Africii, Americilor şi zonei Asia/Pacific se vor înfrunta într-un patrulater, după sistemul fiecare cu fiecare, iar câştigătoarea va obţine ultimul bilet pentru CM 2023.