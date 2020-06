Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă și medicul Adrian Zoican, candidații PNL pentru Primăria și CJ Buzău

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, va candida din partea PNL pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, în tandem cu medicul Adrian Zoican, şeful UPU Buzău, care se va înscrie în cursa pentru Primăria municipiului reşedinţă de judeţ.

Candidaturile celor doi au fost validate în Biroul Politic Naţional la începutul lunii martie, chiar în primele zile ale debutului epidemiei de coronavirus, într-o şedinţă în care unii membri s-au şi infectat după ce au intrat în contact cu un senator PNL confirmat ulterior cu COVID-19, potrivit news.ro.

”Vom fi o echipă care chiar va conta pentru că a venit momentul ca cetăţenii noştri să facă schimbarea pe care o aşteptăm de 30 de ani. Ştiţi foarte bine pentru că noi am fost confirmaţi în 9 martie, în Biroul Politic Naţional, dar probabil că informaţia a trecut foarte repede atunci pentru că altele erau priorităţile atunci, cu pandemia de COVID-19. Cele două candidaturi trebuie aprobate în Biroul Politic Naţional. Ulterior noi am mai lucrat, am identificat candidaţi şi pentru celelalte UAT-uri, dar nu am mai putut ieşi să vă aduce la cunoştinţă aceste lucruri”, a explicat peşedintele PNL Buzău, deputatul Cristinel Romanescu, care va candida la şefia CJ.

La rândul său, medicul Adrian Zoican s-a declarat onorat că a fost desemnat candidat al PNL la Primăria municipiului Buzău.

”Eu sunt convins, în urma experienţei mele, că Buzăul e un oraş de dreapta, alegătorii sunt de dreapta, dar poate până acum nu au fost candidaţii cei mai potriviţi. Sper ca acum să putem face aceste schimbări pentru dezvoltarea şi înfrumuseţarea oraşului. Nu a fost o surpriză pentru foarte mulţi membri ai PNL Buzău că eu am fost desemnat candidat, poate cel mai surprins am fost eu când mi s-a propus acest lucru”, a afirmat Zoican.

La alegerile locale din anul 2016, PNL Buzău a obţinut unul dintre cele mai mici scoruri din istorie, reuşind să îşi adjudece doar 8 primării din cele 87 de unităţi administrativ-teritoriale.