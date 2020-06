Președintele FPTR: 'În România, măsurile luate împotriva pandemiei de coronavirus au fost exagerate'

Preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Mohammad Murad, a afirmat că în România măsurile luate împotriva pandemiei de coronavirus au fost exagerate, iar în Bulgaria şi Grecia măsurile au fost mai puţine, iar aceste ţări au mai puţine cazuri de îmbolnăviri decât ţara noastră. El a menţionat că nu înţelege de ce în Bulgaria şi Grecia au fost luate mai multe măsuri de relaxare şi se întreabă care este diferenţa între 2 Mai şi Albena, potrivit news.ro.

"De ce în Bulgaria se poate şi avem un caz, am un contract acum cu 120 de persoane care vor să stea trei zile în Bulgaria, fără nicio restricţie, restaurantele deschise şi vor trei zile în România. Le-am spus că noi nu vă putem oferi, dacă plouă, locuri la masă în interior. Care este diferenţa între 2 Mai şi Albena? De ce acolo se poate şi aici nu se poate? Vorbim de riscuri, eu sunt medic şi ştiu foarte bine ce înseamnă un risc. Şi pot să îi invit pe domnul Arafat şi pe domnul Orban la orice discuţie, dialog deschis. Măsurile luate în România sunt exagerate şi nu ele sunt cele care au dat rezultat. În Bulgaria şi Grecia măsurile au fost mult mai puţine şi au mult mai puţine cazuri. Noi nu insistăm să deschidem ca să facem un profit, dar suntem oameni de afaceri”, a declarat preşedintele FPTR, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Jupiter.

El a precizat că a crezut promisiunea guvernanţilor cum că din 15 iunie vor fi deschise restaurantele, dar acest lucru nu se va întâmpla.

"Vrem să răspundem la întrebările pe care le pun mii de angajaţi. Ce avem de făcut? Şi când? Promisiunea că pe data de 15 iunie, dacă nu se întâmplă nimic rău, vom deschide am luat-o pe cuvânt şi am angajat. Avem la ora asta peste 60.000 de persoane care s-au reintegrat la locul de muncă de la şomaj. De ce acum cu trei zile înainte, fără niciun anunţ? Asta înseamnă respect din partea Guvernului? Guvernul trebuie să fie exemplar pentru noi toţi. Dacă ei nu ştiu să respecte angajamentul, oameni, atunci ce putem cere mai mult?”, a mai transmis Mohammad Murad.

El îi solicită premierului Ludovic Orban să revină asupra deciziei de a nu deschide restaurantele din 15 iunie.

"Îi transmit domnului Orban că aş vrea ca în şedinţa de Guvern să revină asupra deciziei pentru că este incorectă, este o concurenţă neloială şi în caz contrar, aşa cum am anunţat, că vom câştiga sau pierdem, vom merge mai departe până la capăt şi vom da în judecată Guvernul din foarte multe motive, unul este lipsa de comunicare. Am fost acolo, am discutat nu e normal să aflăm decizia de la televizor. De ce au semnat acordul cu Bulgaria sau cu Grecia fără izolarea de la 15 iunie? Se duc acolo, se întorc bine mersi, sunt cu o restricţie minimă, iar în România nu se poate”, a mai afirmat preşedintele FPTR.