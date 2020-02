Președintele FRF anunță o schimbare MAJORĂ la nivelul Ligii I: se modifică sistemul competițional

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, că este oportună schimbarea sistemului competiţional al Ligii I, cu o creştere a numărului de echipe de la 14 la 16.

"Este un subiect mai vechi care se află pe agenda noastră. Am decis acum doi ani să lucrăm cu o firmă renumită din domeniu, HyperCube din Olanda, care a oferit consultanţă celor de la UEFA pe diferite proiecte, cum ar fi creşterea numărului de echipe pentru Campionatul European, formatul pentru competiţiile intercluburi şi altele. Bazându-ne pe această analiză, credem că un sistem competiţional cu 16 echipe pentru viitor în România se potriveşte cel mai mult. De ce considerăm că este oportun să creştem numărul de echipe? Astăzi, avem investiţii pe care nu le-am mai avut din anii 70-80 în infrastructură, al doilea argument face referire la faptul că avem foarte multe cluburi cu un număr mare de suporteri care au reuşit să ajungă într-o zonă de stabilitate financiară, cele mai multe dintre acestea regăsindu-se astăzi la nivelul ligii secunde. Al treilea argument face referire la faptul că am reuşit în ultimii ani să creştem numărul jucătorilor care practică fotbalul în România, iar aceştia au nevoie la un moment dat să aibă o speranţă de a putea să evolueze pentru unul dintre cluburile de fotbal din România. Al patrulea argument este cel legat de faptul că vom avea mai mulţi jucători români pe care îi vom regăsi la nivelul ligii I şi cel de-al cincilea argument ţine de dezvoltarea fotbalului prin atractivitatea şi vizibilitatea sa. Cu cât vei avea un mai mare de echipe stabile financiar, care vin din oraşe cu traddiţie fotbalistică, cu atât vei putea să dezvolţi mai bine fotbalul", a declarat Burleanu, după şedinţa Comitetului Executiv al FRF.

Burleanu a precizat că UEFA va inspecta stadionul din Reykjavik pe care România va disputa barajalul pentru Euro-2020, cu Islanda.

"Am primit informaţii zilele trecute că la finalul acestei luni vom avea o delegaţie UEFA care se va depalsa la Reykjavik pentru a analiza la faţa locului care este stadiul intervenţiileor făcute de islandezi. La finalul lunii vom primi raportul reprezentanţilor UEFA. Vom avea şi noi unul dintre colegii noştri care se va deplasa acolo", a spus el.

Un sistem de licenţiere asemănător cu cel de la Liga I va fi implementat şi la nivelul eşalonului secund.

"În urmă cu doi ani am decis să introducem sistemul de monitorizare financiară la nivelul Ligii I, astfel încât cluburile să treacă prin acest filtru de control financiar de două ori pe an, nu numai primăvara, ci şi toamna. A venit timpul ca după un an în care am testat aceste nou sistem de licenţiere pentru cluburile de Liga a II-a să mergem mai departe. Iar din acestă primăvară, practic din următorul sezon competiţional, cluburile care au datorii către angajaţi, antrenori, jucători, datorii către cluburi, către bugetul de stat rezultate din salariile către proprii angajaţi, să nu mai poată să primească licenţa de Liga a II-a. Obiectivul federaţiei este să putem să contribuim prin diferite regelementări pe care le avem la dispoziţie să creştem stabilitatea financiară a ligii secunde, inclusiv să putem contribui la o întărire a competiţiei", a spus Burleanu.