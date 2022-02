Președintele ICR: 'Vom sprijini prezenţele culturale care cresc vizibilitatea României în străinătate'

Institutul Cultural Român va marca împlinirea a 146 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi, în mai multe reprezentanţe din străinătate, printre care Paris, Budapesta, Londra şi New York, declară la RFI, preşedintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman. Potrivit acestuia, ICR va sprijini prezenţele culturale care cresc importanţa României în străinătate şi va susţine evenimente din ţară care au o vizibilitate internaţională, astfel încât turismul cultural să devină un obiectiv important , conform news.ro.

”Ne dorim să susţinem evenimente din ţară care au o vizibilitate internaţională şi, de asemenea, să oferim această vizibilitate internaţională, prin eforturile reprezentanţelor noastre din străinătate, sau prin cele mai bune căi pe care le vom găsi împreună cu organizatorii. Deja am menţionat colaborările pe care le avem cu Art Safari prin reprezentanţele noastre, suntem în discuţii şi cu alţi parteneri importanţi şi sperăm să continuam şi să creştem vizibilitatea internaţională şi intrarea pe piaţa internaţională a culturii româneşti. De asemenea, dorim să creştem în România inclusiv turismul cultural, spectatori din alte ţări care vin special pentru astfel de mari evenimente, cum este Festivalul Enescu, Festivalul internaţional de teatru de la Sibiu, TIFF, Festivalul Naţional de Teatru, ş.a.m.d”, a afirmat Jicman la RFI, referindu-se la proiectele ICR.

În opinia sa, este important ca ICR să sprijine prezenţele culturale româneşti în context internaţional valoros şi relevant pe de o parte şi, pe de altă parte, atunci când ICR este organizatorul unor evenimente, să aibă obiective clare în gând.

”Anul acesta, prin colaborare cu Ministerul Afacerilor externe şi cu alţi parteneri instituţionali, avem în vedere câteva repere importante, cum sunt cei 25 de ani de parteneriat strategic între România şi SUA, împlinirea a 30 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie bilateral dintre România şi Germania, dar bineînţeles că, în plan cultural, mă gândesc la evenimente importante la care ICR este parte anul acesta , reuniunea teatrelor de la Chişinău, Bienala de la Veneţia şi alte târguri importante de artă”, a explicat Liviu Jicman.

El a subliniat că bugetul ICR este redus şi că, deşi instituţia a obţinut o creştere de 14%, aceasta este afectată de creşterea utilităţilor, de sume angajate inclusiv pe mandatul anterior, în anul trecut.

”Prin urmare, va trebui ca anul acesta să ne descurcăm cu puţin. Cu-atât mai mult este nevoie de a stabili priorităţi şi de a ne concentra eforturile pentru lucrurile cu adevărat relevante”, precizează Liviu Jicman.

Preşedintele ICR a oferit şi câteva exemple de evenimente care se desfăşoară în această perioadă, la Paris, la Berlin, la Londra.

”Aş începe cu câteva evenimente dedicate Zilei Brâncuşi. Se vor sărbători 146 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi şi acest lucru va fi marcat în reprezentanţele ICR din străinătate. De exemplu, la Budapesta şi la filiala de la Seghedin, chiar pe 19 februarie, vom marca Ziua naţională Constantin Brâncuşi, printr-o serie de proiecţii cu imagini reprezentative pe faţadele sediilor de la ICR Budapesta şi ICR Seghedin. La Londra şi la New York, “Brâncuşi around the world”, vom avea un proiect realizat de Art Safari împreună cu reprezentanţele ICR din Londra şi New York. De asemenea, mă bucur să vă spun că pe 21 aprilie, la Berlin, va fi lansat proiectul “Compozitori în atelierul lui Brâncuşi” , proiect care se va regăsi, o săptămână mai târziu, şi la reprezentanţa noastră de la Paris. Sunt multe evenimente care vor avea loc în reprezentanţele ICR din străinătate în această perioadă”, a afirmat el.