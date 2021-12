Preşedintele lui Bayern Munchen susţine că nu îl doreşte Haaland

Herbert Hainer, preşedintele clubului de fotbal Bayern Munchen, a afirmat că nu doreşte transferul atacantului Erling Haaland de la Borussia Dortmund şi speră că Robert Lewandowski îşi va încheia cariera la campioana Germaniei, transmite AFP.

Hainer a explicat la televiziunea Sport1 că Bayern nu-l va recruta pe internaţionalul norvegian pentru că îl are pe Robert Lewandowski. Atacantul polonez de 33 ani are contract cu clubul bavarez până în 2023 şi oficialii clubului speră că acesta va alege să-şi încheie aici cariera de jucător.Haaland, 21 ani, sub contract cu Borussia Dortmund până în 2024, ar putea pleca în 2022 datorită unei clauze eliberatorii prevăzută în contractul său pentru o sumă prezumată la 80 milioane euro. Din ianuarie 2020, de la sosirea sa la Dortmund, Haaland a marcat 76 de goluri în 75 de meciuri, fiind unul dintre cei mai atractivi atacanţi în Europa.Agentul norvegianului, Mino Riola, a sugerat recent că sunt mari şanse ca Haaland să părăsească clubul din Bundesliga la finele acestui sezon, enumerând Bayern Munchen, Real Madrid şi Manchester City ca viitoare posibile destinaţii.Lewandowski, transferat de la Dortmund în 2014, este în prezent golgheterul la zi din Bundesliga cu 19 goluri, iar în tricoul bavarez a strâns 324 goluri în 354 meciuri.În meciul de vineri cu Wolfsburg (4-0), polonezul a marcat un gol şi a ajuns la 43 de reuşite în Bundesliga într-un an calendaristic, stabilind un nou record. El bătuse recent recordul lui Gerd Mueller, de 41 de goluri înscrise într-un an calendaristic.