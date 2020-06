Președintele PER, Dănuț Pop: USR+ - Lupul în blană de oaie

USR+ este o formă fără fond. O construcţie politică bisexuală care minte electoratul asupra identităţii sale politice: în ţară se auto-defineşte ca fiind de centru- dreapta când, în realitate, este afiliat, pe plan european, unei familii politice de stânga, neo marxiste, acuză președintele PER, Dănuț Pop. Acesta vine și cu exemple concrete pentru care are această opinie despre USR.

"Doar câteva exemple. Alegaţia ''Proprietatea privată trebuie să dispară'' a fost gandită şi promovată de USR+ dar a fost băgată de acest construct politic sub preş în urma reacţiei prompte, de respingere, a românilor. Ea nu a disparut din bibliorafturile USR+. Este de aşteptat să apară spre aplicare dacă această construcţie politică ajunge la guvernare, ori la remorca PNL, ori la cea a PSD.

Parteneriatul ambivalent al USR+ cu PSD şi PNL este VALIDAT. Un singur exemplu. Usturator! USR+ a votat în Parlament aberaţia legislativă a PNL privind detenţia la domiciliu a condamnaţilor în justiţie şi supravegherea lor cu ajutorul brăţărilor electronice. Aberaţie legislativă a PNL care a fost votată cu entuziasm şi de PSD, ALDE, Pro- România. Adică de gaşca DE STÂNGA a scenei politice din România.

Partidul Ecologist Român nu are nevoie să se machieze politic pentru a înşela romanii. PER este un partid asumat, cu vocaţie europeană de orientare centru, care sustine natura, viaţa si competitivitatea economica a Romaniei. In prag de campanie electorala, PER demască ipocrizia şi manipularea votanţilor de către USR+ şi va continua să sancţioneze dur orice partid care intenţionează să joace poker politic cu voturile românilor, implicit cu viitorul României", susține Pop.