Președintele PMP, Cristian Diaconescu, moderator în dezbaterile privind securitatea la Marea Neagră

Președintele PMP, Cristian Diaconescu a moderat ieri, în calitate de membru al Consiliului Științific al New Strategy Center, un panel intitulat „Classic and Hybrid Challenges on NATO’s Eastern Flank. Building a Better Common Threats Understanding”, cu ocazia desfășurării celei de-a cincea ediție a ”Black Sea and Balkans Security Forum”. Acest eveniment, organizat în perioada 3-4 septembrie, a.c., este realizat în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și cu Ministerul Afacerilor Externe.

În cadrul discuției panelului, au fost abordate modurile în care se poate consolida o înțelegere comună asupra amenințărilor ce afectează Flancul Estic. La discuție s-au alăturat Simona Cojocaru, Secretar de Stat pe politici de apărare in MAPN, Generalul (rez.) Curtis Scaparrotti, fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate în Europa și generalul (rez.) Sir James Everard, fost Comandant Adjunct al Forțelor Aliate în Europa.