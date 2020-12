Preşedintele PNL Bistriţa-Năsăud este optimist în ceea ce priveşte câştigarea alegerilor parlamentare

Preşedintele PNL Bistriţa-Năsăud, Ioan Turc, s-a declarat încrezător duminică seara, în cadrul unei conferinţe de presă, că partidul său va fi câştigătorul alegerilor parlamentare.

"Din ceea ce am observat după exit-poll-uri, Partidul Naţional Liberal a câştigat alegerile parlamentare în România. Dacă ţinem cont de faptul că datele sunt de după-masă şi dacă ne uităm la comportamentul alegătorilor liberali, care votează într-o mare pondere după-masa şi seara, dacă, de asemenea, evaluăm că votul din străinătate, votul din diaspora, are o importantă opţiune pro PNL, în aceste condiţii cred că putem să ne antepronunţăm şi să spunem că PNL a câştigat alegerile. În judeţul Bistriţa-Năsăud, de asemenea, sper că am câştigat alegerile. Suntem în aşteptare, dorim să vedem primele procese-verbale, de obicei primele procese-verbale ne arată care este situaţia", a spus Turc, potrivit agerpres.ro.

Liderul liberal a vorbit şi despre o posibilă viitoare alianţă care să susţină formarea unui guvern în jurul PNL, din care să facă parte USR-PLUS şi minorităţile naţionale.

"În ceea ce priveşte ecuaţia politică la nivel naţional, se ştie clar: PNL are o opţiune în ceea ce priveşte USR-PLUS. Eu, din ceea ce văd pe exit-poll-uri, apreciez că o alianţă între PNL-USR-PLUS şi o susţinere din partea minorităţilor naţionale va fi în măsură să asigure un suport confortabil pentru un viitor cabinet. UDMR, în mod tradiţional, susţine guvernarea - că se va întâmpla cu miniştri în cabinet sau că se va întâmpla doar cu susţinere parlamentară, rămâne de văzut. Bineînţeles că aritmetica finală va spune despre ce vom discuta în următorii patru ani de zile", a afirmat Ioan Turc.

În ceea ce priveşte prezenţa redusă la urne, preşedintele PNL Bistriţa-Năsăud susţine că aceasta a fost cauzată de contextul pandemic, şi nicidecum de candidaţii propuşi.

"Oamenii au reacţionat, practic, la pericolul pandemic. Nu cred că există o altă explicaţie. Este cea mai slabă participare la vot din 1990 şi până astăzi. Nu cred că are vreo legătură lista de candidaţi. În primul rând, să nu uităm faptul că votul la alegerile parlamentare este unul preponderent politic, să nu uităm faptul că oamenii îşi iau informaţia din presa naţională, de la televiziunile naţionale şi, evident, din presa locală. În ceea ce priveşte PNL, am avut o echipă de candidaţi foarte bună, am spus-o din capul locului, nu retractez nimic şi eu cred că cei care au avut minim interes de a urmări această campanie electorală au putut fi convinşi de candidaţii PNL", a mai declarat Turc.