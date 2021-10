Președintele PNL București nu e împăcat cu soluția aleasă de Iohannis: 'Rămân slujitor ideii că USR trebuie să fie la guvernare'

Preşedintele PNL Bucureşti şi primar al sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, sâmbătă, că USR ar trebui, după părerea sa, să rămână la guvernare cu PNL, deși situația se îndreaptă spre un guvern minoritar PNL susținut de PSD.

”Pentru că ştiu din interior dinamica, mi-a fost mai uşor să o înţeleg. Eu, de exemplu, am fost şi rămân în continuare slujitor ideii că USR trebuie să fie la guvernare. Îmi asum această opinie şi voi face tot ce ţine de mine ca PNL să aibă majorităţi acolo unde se poate cu USR, în Bucureşti. Este drept, eu fac mai mult politică la nivel de Bucureşti. Nu sunt cel mai prezent în deciziile naţionale şi nu am impus, până acum, miniştri. Am ales să mă focalizez pe Buucreşti pentru că aici e nevoie de implicarea mea şi de sprijin pentru primarul general şi e o zonă mai deacoperită politic decât partea naţională”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi24, sâmbătă, potrivit news.ro.

Ciucu a vorbit de ”tribalism” din partea USR şi PNL.

”A fost foarte mult tribalism din toate părţile şi există foarte mult tribalism în politica din România. Fiecare cu tribul lui. relaţia de neîncredere între PNL şi USR a fost din campanie. USR a insistat foarte mult pe o campanie anti-PNL. Fostul ministru Vlad Voiculescu, un tip pe care îl stimez dealtfel, a fost extrem de agresiv din ziua unu a mandatului. Evident, toate aceste lucruri s-au acumulat şi toată lumea s-a tribalizat. PNL s-a tribalizat, USR PLUS s-a tribalizat. Când zic acest lucră mă refer că fiecare nu vede dincolo de propria formaţiune, organizaţie, propriul grup din care face parte”, a mai precizat Ciucu.

Liderul PNL Bucureşti a mai arătat că alegerile interne din PNL şi USR au fost mai dure decât alegerile parlamentare.

”A venit acel episod cu demiterea lui Vlad Voiculescu care mai mult l-a radicalizat. Au venut cele două episoade cu alegerile interne din cele două partide, care au fost mai dure decât alegerile parlamentare. Cred că în ambele partide s-a cheltuit mai multă energie pe alegerile interne decât pe alegerile pe care împreună la câştigaserăm. Şi în acest context al alegerilor interne, tribalizarea a continuat şi mai tare astfel încât cele două formaţiului politice s-au văzut mai degrabă de a fi în competiţie, o politică de forţă dusă de ambele părţi. Şi am ajuns aici, din nefericire. Nu ne convine”, a declarat Ciucu.