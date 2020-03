Preşedintele PNL Harghita, testat negativ pentru noul coronavirus

Preşedintele PNL Harghita, Sebastian Buzilă, a anunţat, vineri seara, că rezultatul la testul pentru coronavirus pe care l-a făcut este negativ, el fiind de o săptămână în autoizolare, după ce a participat la şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, la care a fost prezent şi senatorul Vergil Chiţac, anunță AGERPRES.

"După cum am promis, vă informez că azi am primit rezultatul testului: NEGATIV, deci sănătos. Mă bucur, în primul rând, pentru liniştea familiei mele şi a oamenilor pe care i-am întâlnit până am intrat în izolare. Am intrat în izolare împreună cu familia mea în momentul în care am aflat că la şedinţa la care am participat a fost o persoană diagnosticată pozitiv. Rămân în izolare până la îndeplinirea termenului de 14 zile", a scris Sebastian Buzilă pe Facebook.

Citește și: Traian Băsescu dă de pământ cu Guvernul Orban: 'Cea mai mare prostie pe care poți s-o vezi este scutirea tuturor să plătească utilitățile'

Acesta a mai precizat că îşi va continua activitatea şi va munci de la domiciliu şi i-a îndemnat pe cei din jur să respecte regulile privind limitarea răspândirii noului coronavirus.

"Vă îndemn pe toţi să respectăm regulile pentru prevenirea răspândirii virusului! Petreceţi momente frumoase alături de cei dragi şi evitaţi deplasările inutile. Totul va fi bine!", a mai scris liderul PNL Harghita.