Preşedintele PNŢCD, în război cu protestatarii #rezist: Mercenari din afara ţării vor da foc guvernului pe 10 august, la Cluj se va declara autonomia

Aurelian Pavelescu, preşedintele PNŢCD, a intrat în vizorul internauţilor după ce a vehiculat un scenariu lansat de fostul deputat Ninel Peia, despre mitingul #rezist din 10 august. După ce a afirmat că Guvernul ar urma să fie atacat şi incendiat de mercenari din afara ţării, iar la Cluj va exista o declaraţie de autonomie, Pavelescu s-a confruntat cu un val de ironii din partea comentatorilor.

"Urmeaza lovitura de stat la 10 august? Scenariu extrem de alarmant!

Ninel Peia, fost deputat si Presedinte al nou infiintatului Partid al Neamului Romanesc, a vorbit azi despre existenta unui scenariu cumplit: mitingul de protest organizat de catre romanii din Diaspora la 10 august va fi manipulat si folosit pentru atacarea cladirii Guvernului de catre grupuri de mercenari, unii veniti din afara tarii - din forte para-militare, exceptional pregatiti fizic si psihologic, urmand ca Guvernul sa fie incendiat. In acelasi timp, ar fi puse la cale actiuni politice devastatoare pentru destabilizarea Romaniei, inclusiv o Declaratie de autonomie la Cluj!

Personal nu am nicio informatie pentru un astfel de scenariu. Consider, insa, ca, in actualul context intern si extern - extrem de tensionate, fiind escaladate la maxim raporturile de forta si violenta - un astfel de scenariu sau alte scenarii cu potential de rasturnare a ordinii constitutionale prin violenta, sunt verosimile!

Sunt unul dintre politicienii care m-am exprimat constant in favoarea drepturilor romanilor din Diaspora, a tragediei prin care acestia au trecut si trec, clasa politica romaneasca avand o responsabilitate uriasa, din 1990 pana in prezent. Cred, de asemenea, ca este nevoie de o lege reparatorie pentru acestia. Ii indemn, insa, sa fie atenti, iar protestul lor legitim sa nu fie deturnat in niciun fel de jocurile politice de la Bucuresti, dictate, de multe ori, de grupuri de interese nelegitime. N-am fi nici primii, nici ultimii sa fim aruncati intr-un adevarat haos, a se vedea ce se intampla peste tot si in Europa (cu exemplul tragic al Ucrainei), dar si in Orientul mijlociu.

Pana nu este prea tarziu", scrie Pavelescu pe Facebook.

După numeroasele reacţii la textul publicat, Pavelescu a revenit şi i-a acuzat pe comentatori de fascism.

"Vedeti, majoritatea celor care intrati aici - educati si cu spirit critic -, cat de usor pot fi manipulati oamenii, masele? O noua dovada, unele comentarii de mai jos. Cei care nu sunt postaci, au fost deja infestati de bacilul irationalului si violentei, repeta aceleasi cuvinte, sloganuri, refuza sa gandeasca, dau aceleasi replici indiferent de tema, situatie. Exact ca in Rinocerii lui Eugen Ionesco! Aceasta inseamna fascism! Ei nu mai au nevoie de argumente, ratiune, dezbatere, ei tropaie, injura, vor sa loveasca, sa huiduie. Cine a transformat o parte, e adevarat mica, din poporul roman in astfel de mutanti?", a comentat preşedintele PNŢCD.