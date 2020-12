Președintele PSD Arad Mihai Fifor : 'Încheiem alegerile cu obiectivul atins - doi deputaţi şi un senator'

Preşedintele PSD Arad, actualul senator Mihai Fifor, care va fi deputat în viitorul Legislativ, consideră că organizaţia judeţeană a partidului şi-a atins obiectivul la aceste alegeri şi crede că scorul electoral va fi îmbunătăţit în următorii ani, pentru că va avea loc o reconstrucţie a organizaţiei, potrivit Agerpres.

"Închidem alegerile cu obiectivul atins. Noi am intrat în campania electorală cu o ţintă foarte clară, aceea de a avea un senator şi doi deputaţi în Parlamentul României, iar aşa cum arată rezultatele, se confirmă acest lucru. Este o reuşită după o muncă extrem de serioasă şi susţinută într-o perioadă extrem de complicată. Ştim cu toţii că nu este uşor să faci campanie electorală în pandemie, nu este deloc uşor să convingi electoratul foarte dezamăgit să vină şi să participe la vot. Cred că s-a văzut pe 6 decembrie care a fost răspunsul arădenilor la chemarea la vot a partidelor politice, eu cred că fiecare partid trebuie să îşi facă o analiză cât se poate de serioasă şi să încerce să realizeze faptul că lucrurile trebuie schimbate în această ţară. Este un cartonaş galben arătat guvernării Orban şi preşedintelui Iohannis pentru toată perioada scursă în anul care s-a încheiat", a declarat, joi, Mihai Fifor, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că în noul Parlament va fi deputat, alături de Adrian Alda, iar în Senat, PSD Arad îl va avea pe Eusebiu Pistru.

Mihai Fifor a mai declarat că scorul electoral al PSD Arad "va fi îmbunătăţit în următorii ani pentru că organizaţia intră într-o fază de reconstrucţie".

Potrivit rezultatelor finale ale alegerilor, pezentate de BEJ Arad, la Senat, PNL a obţinut 27,15% şi este urmat de PSD - 22,36%, USR PLUS - 14,46%, AUR - 13,67% şi UDMR - 6,09%. Pentru Camera Deputaţilor, clasamentul este următorul: PNL - 27,18%, PSD - 22,38%, USR PLUS - 14,45%, AUR - 13,69% şi UDMR - 6,06%.

Judeţul Arad are atribuite şapte mandate de deputaţi şi trei de senatori, iar conform rezultatelor alegerilor, raportat la listele de candidaţi ale partidelor, cei zece care vor merge în Parlament pentru următorii patru ani sunt: Senat - Ioan Cristina (PNL), Eusebiu Pistru (PSD) şi Sergiu Vlad (USR PLUS); Camera Deputaţilor: Glad Varga (PNL), Sergiu Bîlcea (PNL), Mihai Fifor (PSD), Adrian Alda (PSD), Adrian Wiener (USR PLUS), Nagy Vasile (AUR) şi Petru Farago (UDMR).