Preşedintele PSD Braşov, Marius Dunca, a votat pentru un preşedinte care să unească generaţiile şi românii

Preşedintele PSD Braşov, senatorul Marius Dunca, a declarat că a votat pentru "un preşedinte care să unească toţi românii", potrivit AGERPRES.

"În ultimii 15 ani, toţi preşedinţii României au dus o luptă cu propriul lor popor. Astăzi am votat cu inima, am votat pentru un preşedinte care are obligaţia să unească toate generaţiile, să unească toţi românii, pentru un preşedinte care să fie alături de fiecare român şi am votat pentru a continua toate proiectele pe care le-am făcut în această perioadă, mai ales în ultimii trei ani", a afirmat Dunca, duminică.Dunca a fost printre primii politicieni braşoveni care s-au prezentat la urne. El şi-a exercitat dreptul de vot la Colegiul Naţional "Unirea" din municipiul Braşov.