Preşedintele PSD Ialomiţa spune că nominalizarea candidatului la Primăria Slobozia se va face după o competiţie între proiecte

Preşedintele PSD Ialomiţa, senatorul Marian Pavel, a anunţat, luni, că lista cu candidaţii pentru primăriile din judeţ este finalizată în proporţie de 80 la sută, iar în ceea ce priveşte funcţia de primar al oraşului Slobozia, candidatul va fi nominalizat în urma unei competiţii între proiecte, potrivit news.ro.

Liderul social-democrat din Ialomiţa a declarat, luni, că, pentru prima dată în istoria partidului, candidatul pentru Primăria municipiului va fi desemnat în urma unei competiţii între proiecte care aparţin candidaţilor angrenaţi în cursa internă. Trei social-democraţi au rămas în cursă, în urma unui prim sondaj, iar pentru Consiliul Judeţean sunt patru candidaţi rămaşi în cursă pentru alegerile din vară.

Citește și: Marcel Vela a izbucnit, în timpul audierilor: Este un ordin! N-a fost nicio eroare, oameni buni!

"Am rămas cu Primăria Slobozia unde am terminat un sondaj şi în perioada următoare ca şi decizie la nivel politic am zis că vreau să vedem fiecare candidat ce proiect de dezvoltare are. Pe bugetul municipiului trebuie să facă o analiză şi o proiecţie de dezvoltare a oraşului, pentru că dincolo de capacitatea fiecăruia, de carisma pe care o are în spaţiul public, mă interesează proiectele cu care vin pentru dezvoltarea municipiului. Am greşit de trei ori în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor pentru primăria Slobozia şi nu mai vrem să se întâmple asta. La fel e şi la Consiliul Judeţean, facem analize, sunt 4 doritori din ce ştiu eu”, a declarat liderul PSD Ialomiţa, senatorul Marian Pavel.