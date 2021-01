Președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, prof. dr. Șerban Bubenek a EXPLODAT la adresa antivacciniștilor: poartă grade pompoase

Președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, prof. dr. Șerban Bubenek, a izbucnit la adresa celor care nu sunt de acord cu vaccinarea anticoronavirus. Bubenek spune că românii nu ar trebui să îi asculte, ci ar trebui să obțină informații din medii autorizate.

”E bine ca atunci când chemați pe cineva (n.r., în emisiune) să fiți siguri că oamenii ăia au în spate și reprezintă un punct de vedere al unui om care a scris în viața lui o lucrare, care are niște abilități să analizeze un studiu. Lucrul acesta în țări civilizate nu se întâmplă. Eu mă uit pe multe canale de știri franțuzești, italienești, englezești și nu am văzut niciodată... chiar dacă sunt antivacciniști, am văzut niște profesori care au ceva în spate. Ai noștri nu există!

Opiniile acestor oameni sunt la fel de valabile ca opiniile mele de acum despre energetică sau despre mecanica cuantică. Îndemnul meu este să treacă prin filtrul gândirii lor și să înțeleagă că vaccinul a salvat omenirea de pandemii de la variolă, difterie, poliomielită, că generația mea a avut colegi în clasele primare care-și târau o mână, un picior pentru că nu fuseseră vaccinați de poliomielită și care, până când am terminat liceul, se uitau triști de pe bancă la orele de sport pentru că nu puteau nici măcar să arunce cu o minge la coșul de baschet. Lucrurile astea nu trebuie să mai fie”, a continuat el.

