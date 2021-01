Preşedintele SUA face apel la evitarea violenţelor - Protestatarii pro-Trump au intrat în clădirea Congresului

Preşedintele Donald Trump face apel la miile de protestatari care au înconjurat sediul Congresului SUA să evite violenţele. Poliţia a ordonat, miercuri, evacuarea mai multor clădiri ale Congresului american, în timp ce manifestanţi susţinători ai lui Trump au protestat faţă de validarea victoriei lui Joe Biden în faţa capitoliului, într-o atmosferă tensionată.

"Vă rugăm să sprijiniți poliția din Capitol și forțele noastre de ordine. Sunt cu adevărat de partea țării noastre. Rămâneţi paşnici!", a scris Trump pe Twitter.

Congresul Statelor Unite ale Americii a suspendat miercuri de urgenţă o sesiune menită să certifice victoria democratului Joe Biden în alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie, măsură luată după intrarea manifestanţilor pro-Trump în incinta Capitoliului, relatează AFP.



Preşedintele în exerciţiu, care refuză să-şi accepte înfrângerea, şi-a chemat susţinătorii să protesteze la Washington, în marja acestei sesiuni protocolare. După ce l-au ascultat, unii manifestanţi s-au îndreptat spre Congres şi poliţia a ordonat evacuarea mai multor clădiri.



Primarul din Washington a impus restricţii de circulaţie de la 18:00, potrivit unui comunicat.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!