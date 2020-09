Preşedintele Tribunalului Timiş, după atacurile la Renate Weber: 'Infecţia care cuprinde societatea românească este nesimţirea'

Judecătoarea Adriana Stoiescu, preşedintele Tribunalului Timiş, transmite un mesaj de solidaritate cu Renate Weber, Avocatul Poporului, după atacurile politice la care aceasta a fost supusă în ultima perioadă, care au culminat cu o ieşire suburbană a lui Rareş Bogdan. Judecătoarea afirmă că Renate Weber este apărate de propriile calităţi: moralitatea şi profesionismul.

"Infectia care cuprinde societatea romaneasca, fara putinta de tratament si cu efecte de cangrena, este nesimtirea.

De la sluga ajunsa vataf la lichelele care se cred domni pentru ca si-au tras o diploma si o masina cu staif, nesimtirea pare a fi singura cale de a ajunge "sus" in Romania de azi.

Pentru ca nesimtirea merge mana in mana cu prostia, iar prostul nu e prost destul daca nu e si fudul, in orice parte te uiti dai peste pseudo intelectuali, ajunsi peste noapte in postura de decidenti ai destinelor oamenilor.

Specialisti incontestabili ai pupatului de dosuri, cei care ne dau lectii de viata si deontologie, lectii de trait si respirat, sunt probabil prima generatie incaltata a familiei, dar care azi ne prezinta un pedigree coafat si cosmetizat, pentru a impresiona prostimea doritoare de stapani parfumati.

Avem o placere maladiva de a ne uita in gurile stirbe ale unor indivizi care nu nici statura intelectuala nici morala, singurele lor argumente fiind urletele si proaste crestere, lipsa totala de educatie si bun simt.

Doamna Renate Weber este aparata de propriile calitati.

De moralitate si profesionalism.

Cand ai alaturi oameni ca Liviu Dascalescu sau Corin Danescu, ultimii lorzi adevarati ai vechiului Bucuresti, nu te poti impiedica de ratonii care se tarasc printre picioarele tale, incercand zadarnic sa iti murdareasca drumul.

Un imens respect, o calda imbratisare si salutari din Timisoara, Doamna Renate Weber!", scrie Adriana Stoicescu pe Facebook.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a lansat un atac extrem de dur la adresa Avocatului Poporului, Renate Weber, pe care o consideră vinovată de blocarea legii prin care se tăiau pensiile speciale. ”Aceasta nenorocita ordinara, agent de influența împotriva Statului Roman, numita de Dragnea și Tariceanu ca Avocat al Poporului, mizerabila care a BLOCAT aplicarea Legii prin care am tăiat pe 28 Ianuarie PENSIILE SPECIALE, prin sesizarea făcută la o Ccr in care 8 din 9 judecători sunt beneficiari de pensii speciale, continua ticăloșiilor!!!!”, scrie Rareș Bogdan pe Facebook.