Președintele Ucrainei și ministrul Apărării CALMEAZĂ ISTERIA: Invazia Rusiei NU E IMINENTĂ. Situația e sub control

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, semnalează, probabil pentru evitarea destabilizării, că situaţia este sub control şi că, deşi riscurile se menţin, nu este iminentă o invazie a Rusiei, informează agenţia Associated Press. "Situaţia este sub control", a afirmat preşedintele Volodimir Zelenski luni seară, scrie Mediafax.

Ideea a fost confirmată marţi de ministrul Apărării, Oleksii Reznikov. "Până în momentul de faţă, nu există motive să credem că Rusia pregăteşte o invazie iminentă. Nu vă faceţi griji, dormiţi liniştiţi! Nu este necesar să vă faceţi bagajele", a declarat Oleksii Reznikov în Parlamentul de la Kiev. Cu altă ocazie, într-un interviu, ministrul ucrainean al Apărării a semnalat că "există scenarii de risc, posibile şi chiar probabile în viitor". "Autorităţile ucrainene încearcă să evite destabilizarea şi panica în interiorul ţării, de aceea sunt aceste declaraţii că nu ar fi iminentă o invazie a Rusiei. Planurile Kremlinului includ subminarea situaţiei în interiorul Ucrainei, alimentarea isteriei şi temerilor în rândul ucrainenilor, iar autorităţilor de la Kiev le este din ce în ce mai dificil să oprească răspândirea acestor informaţii", explică analistul Volodimir Fesenko.

Rusia este acuzată că a mobilizat aproximativ 100.000 de militari în apropierea frontierelor Ucrainei. Administraţia de la Kiev se teme de o invazie sau de o lovitură de stat.

Administraţia Vladimir Putin cere garanţii că Alianţa Nord-Atlantică nu va continua extinderea spre est şi argumentează că este necesară revenirea la arhitectura de securitate anterioară anului 1997, astfel că NATO trebuie să retragă trupele şi echipamentele militare inclusiv din România şi Bulgaria. Washingtonul urmează să transmită în următoarele zile răspunsuri scrise Moscovei privind garanţiile de securitate. Kremlinul a acuzat, marţi, Statele Unite de amplificarea tensiunilor, în contextul în care Departamentul american al Apărării a anunţat plasarea în stare de alertă a mii de militari care ar putea fi mobilizaţi în Europa de Est pentru operaţiuni ale Forţei de Reacţie a NATO. Şi Uniunea Europeană a sugerat că Statele Unite şi Marea Britanie "dramatizează" situaţia. Bruxellesul a anunţat, luni, menţinerea personalului diplomatic la Kiev, distanţându-se de poziţiile Statelor Unite şi Marii Britanii, care au redus numărul diplomaţilor şi au evacuat rudele funcţionarilor diplomatici.