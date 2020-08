Președintele UDMR, Kelemen Hunor: 'Următoarea perioadă până în decembrie vom sta în campanii electorale. Noi nu am schimbat criteriile'

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că de acum şi până în decembrie formaţiunea sa va fi în campanie electorală, informează Agerpres.

"Am discutat şi am adoptat hotărârea prin care pregătim alegerile parlamentare, criteriile şi modalitatea de alegere a candidaţilor la parlamentare, fiindcă în cazul în care pe 6 decembrie, eventual pe 29 noiembrie vor fi organizate alegerile parlamentare, imediat după ce se termină scrutinul local vom intra în precampanie electorală pentru alegerile parlamentare. De fapt, următoarea perioadă până în decembrie vom sta în campanii electorale. Noi nu am schimbat criteriile (de desemnare a candidaţilor n.red.), sunt criteriile cunoscute în interiorul Uniunii", a spus Kelemen Hunor.

El a arătat că UDMR are în total 8.390 de candidaţi la alegerile locale, dintre care 7.499 la consiliile locale, 602 la consiliile judeţene, 286 la funcţia de primar şi 10 candidaţi la funcţia de preşedinte de consiliu judeţean.

Kelemen Hunor a menţionat că UDMR nu a făcut alianţe electorale pentru alegerile locale, cu două excepţii.

"Nu am stabilit o politică de alianţe şi nici nu se poate stabili. Nu se poate stabili şi mai ales e greu să stabileşti la nivel naţional pentru autorităţile locale, fiindcă trebuie să ţii cont de voinţa electoratului local. (...) Lăsăm o oarecare libertate colegilor noştri, dar dacă se pot forma majorităţi cu mai multe partide, atunci eu aş căuta formule care şi după alegerile parlamentare pot funcţiona şi vor funcţiona. Am încheiat două alianţe în două judeţe, acolo unde în Consiliul Judeţean nu suntem prezenţi de 12 ani, la Bistriţa, şi pe judeţul Hunedoara, unde nu suntem prezenţi de 16 ani în Consiliul Judeţean. În Hunedoara, cu PNL, la solicitarea lor, am făcut o alianţă electorală, şi în Bistriţa, la solicitarea PSD, am făcut o alianţă cu ei. Aşa, ne vom întoarce în consiliile judeţene. În afară de aceste două judeţe, nu există nici pre, nici postelectorală, nicio variantă", a precizat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a participat, joi, la şedinţa Consiliul Reprezentanţilor Unionali (CRU), reunit la Cluj-Napoca, pentru adoptarea regulamentului de nominalizare a candidaţilor la alegerile parlamentare.