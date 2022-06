Preşedintele Uniunii Africane îndeamnă la deminarea rapidă a portului Odesa

Fără reluarea exporturilor, Africa, dependentă în mare măsură de exporturile de cereale ucrainene şi ruse, dar şi de îngrăşăminte esenţiale pentru agricultura sa puţin productivă, "va fi într-o situaţie de foamete foarte serioasă, ce ar putea destabiliza continentul", a spus Macky Sall într-un interviu pentru posturile franceze France 24 şi RFI.Sall, care s-a deplasat săptămâna trecută la Moscova pentru o întrevedere cu Putin, a primit, potrivit afirmaţiilor sale, asigurări în timpul discuţiei cu liderul rus şi se declară "optimist", în pofida absenţei unui progres după acea discuţie privind trecerea navelor."Până la proba contrarie, nu am niciun element care să-mi permită să contrazic" asigurările Moscovei, potrivit cărora Rusia nu se va opune ieşirii grâului ucrainean prin Odesa dacă apele vor fi deminate, a afirmat preşedintele UA.Macky Sall va avea vineri, în Franţa, o întrevedere cu preşedintele Emmanuel Macron, căruia îi va solicita ridicarea sancţiunilor europene împotriva Rusiei, în special anularea excluderii băncilor ruse din sistemul SWIFT, mesagerie securizată şi esenţială pentru transferurile de fonduri internaţionale.Senegalul, care are relaţii strânse cu ţările occidentale, a surprins pe 2 martie atunci când s-a abţinut de la un vot în cadrul Adunării Generale a ONU asupra unei rezoluţii care cerea ca "Rusia să înceteze imediat să recurgă la forţă împotriva Ucrainei".Totodată, Sall s-a apărat în faţa acuzaţiei că ar fi "un complice" al agresiunii ruse asupra Ucrainei. "Ce m-ar face un complice? Că am fost în Rusia şi am vorbit" cu Putin?, a întrebat el, respingând "o aliniere în favoarea Rusiei".