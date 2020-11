Preşedintele Uniunii Baptiste acuză DSP că se amestecă ilegal în organizarea bisericilor: 'DSP NU este o prescurtare de la Duhul Sfânt Prezent'

Pastorul Viorel Iuga, preşedintele Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România, acuză Direcţia de Sănătate Publică de implicare ilegală în doctrina, închinarea şi organizarea bisericilor. Iuga afirmă că orice astfel de ingerinţe, din partea DSP sau a Poliţiei, vor atrage răspunderea legală a reprezentanţilor acestor instituţii, cât şi răspunderea în faţa lui Dumnezeu. Pastorul afirmă că în biserici se respectă legea, nefiind nevoie de asemenea intervenţii abuzive ale DSP.

"DSP NU este o prescurtare de la Duhul Sfânt Prezent

De o perioadă încoace aud tot mai frecvent: ”ne-a sunat DSP-ul și ne-a spus...”, ”am primit o scrisoare de la DSP în care ni se cere...” Ca să mă asigur că nu greșesc m-am informat și am aflat că DSP-ul NU este o prescurtare pentru DUHUL SFÂNT, ci este aceeași instituție cunoscută de noi: Direcția de Sănătate Publică. Lămurindu-mă cu identitatea și cu atribuțiunile legale ale instituției m-am întrebat: și ce are DSP-ul de-a face cu biserica și cu închinarea ei? De când Direcția de sănătate publică a unui județ are atribuțiuni legate de doctrina, de închinarea și de programul unei biserici? În mintea mea, există cel puțin două explicații.

Prima, DSP își arogă dreptul de a se amesteca în mod ilegal în doctrina, închinarea și în organizarea bisericilor din momentul în care autoritățile centrale și-au permis să încalce legile internaționale și naționale cu privire la drepturile omului în general și la libertatea religioasă în particular.

Apoi, cred că DSP își permite asemenea gesturi și din momentul în care unii lideri religioși i-au sunat, le-au scris, i-au vizitat, i-au întrebat și unii chiar au cerut permisiunea de a face sau nu anumite lucrări stipulate clar de Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Cred că au fost și situații în care unii doar au înghițit foarte ușor ce li s-a spus fără să consulte legea. Dacă în cazul acesta culegem ce am semănat, soluția este biblică și foarte clară: toți trebuie să ne pocăim și să organizăm închinarea bisericii așa cum ne cere Duhul Sfânt prin Cuvânt, prin Biblie. În prima situație menționată, adică atunci când se încalcă legea, din respect pentru lege, credincioșii ar trebui să ia atitudine, iar DSP ar fi bine să își revizuiască rapid poziția.

Cine își permite să se amestece în doctrina și în închinarea unei biserici, indiferent că vorbim de DSP sau de Poliție, va răspunde și în fața legilor pământești și în fața Celui care a plătit cu Sânge pentru Mireasa Lui, pentru Biserică", scrie Viorel Iuga pe Facebook.