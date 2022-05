Preşedintele Zelenski către parlamentul Maltei: Nu lăsaţi ruşii să abuzeze de insula voastră

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a încurajat marţi pe parlamentarii maltezi să "vadă ce ruşi încearcă să se ascundă" folosind aşa-numita schemă a "paşaportului de aur", transmite dpa preluat de agerpres.

"Opriţi privilegiile pentru Rusia începând cu schema paşapoartelor de aur şi dubla cetăţenie. Vă rugăm să nu le permiteţi să abuzeze de insula voastră", a spus preşedintele Zelenski într-un discurs de zece minute adresat parlamentului maltez.

"Vă rog să faceţi verificări, să vedeţi ce ruşi încearcă să se ascundă folosind jurisdicţia şi pământul vostru".



Malta este unul din puţinele state membre ale UE care are un program al "paşapoartelor de aur" - în esenţă un mijloc pentru investitorii străini bogaţi de a dobândi cetăţenia.



În prezent, schema este închisă pentru solicitanţii ruşi sau belaruşi, iar Malta a revocat cetăţenia unui cetăţean rus vizat de sancţiunile UE introduse ca răspuns la invadarea Ucrainei.



Preşedintele Zelenski a insistat, de asemenea, asupra unui embargou total al UE asupra petrolului rusesc, recunoscând că această măsură ar putea fi o decizie dureroasă pentru Malta deoarece "navele sub pavilion maltez sunt folosite pentru a transporta petrol rusesc".



Malta operează unul din cele mai mari registre de transport maritim din lume şi urmăreşte să ajungă la un compromis în cadrul discuţiilor la nivelul UE cu privire la un eventual embargou.



Două nave sub pavilion maltez, care transportau combustibil rusesc, au andocat în porturile spaniole în ultimele zile, a informat marţi presa malteză.