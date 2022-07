Prețul războiului - Cât aur a vândut Ucraina de la începutul invaziei ruse

Banca Naţională a Ucrainei (NBU) a vândut rezerve de aur în valoare de 12,4 miliarde de dolari, de la începutul invaziei Rusiei din 24 februarie, a anunţat duminică viceguvernatorul NBU, Kateryna Rozhkova, transmite Reuters.

"Vindem (acest aur), astfel încât importatorii noştri să poată cumpăra bunurile necesare pentru ţară", a declarat Rozhkova, la televiziunea naţională.Oficialul ucrainean a dat asigurări că aurul nu este vândut pentru a susţine grivna - moneda naţională a Ucrainei.Luna trecută, Banca Naţională a Ucrainei a decis să majoreze dobânda de politică monetară, de la 10% până la 25%, în încercarea de a ţine sub control inflaţia şi a proteja moneda naţională de repercursiunile economice ale invaziei ruse."Consiliul de Administraţie al NBU a decis să majoreze dobânda de referinţă la 25% pe an", cel mai ridicat nivel de după luna septembrie 2015, a informat instituţia într-un comunicat de presă publicat la finalul reuniunii de politică monetară.Obiectivul acestei politici intervenţioniste este acela de a "proteja veniturile şi economiile gospodăriilor, de a creşte atractivitatea activelor în hrivna şi a reduce presiunile asupra pieţei valutare", se mai arată în comunicat.În aprilie, Banca Mondială a dat publicităţii un set de estimări conform cărora Produsul Intern Brut al Ucrainei ar urma să se contracte cu 45,1% în acest an din cauza invaziei ruseşti, care a oprit afacerile, a diminuat exporturile şi a făcut activitatea economică imposibilă în mari părţi ale ţării. Colapsul de 45,1% al economiei ucrainene în acest an prognozat de Banca Mondială este mult mai grav decât estimările Fondului Monetar Internaţional, care a anunţat că se aşteaptă la o contracţie cuprinsă între 10% şi 35%.