Prezentare inedită a lui Arturo Vidal la revenirea la Colo-Colo: jucătorul a venit cu elicopterul şi a salutat fanii călare, cu o sabie în mână / Video

Revenirea mijlocaşului chilian Arturo Vidal la clubul Colo-Colo, din oraşul său natal a fost sărbătorită în stil mare, jucătorul fiind adus pe teren cu elicopterul şi făcând un tur de onoare călare.

În faţa unui stadion plin, joi, fostul jucător al Barcelonei şi al Inter Milano a sosit în mijlocul terenului la bordul unui elicopter turcoaz sponsorizat de Adidas.

Internaţionalul chilian (142 de selecţii, 34 de goluri) a făcut apoi un tur de onoare călare, cu o pelerină pe umeri şi ţinând în mână o imitaţie de sabie, notează L’Equipe.

Arturo Vidal a revenit la clubul Colo-Colo după 17 ani petrecuţi în Europa şi Brazilia.

Arturo Vidal's unveiling at his new club in Chile just got crazier and crazier ???????????? pic.twitter.com/1LyQtAYRP0