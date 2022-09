Prim-ministrul Noii Zeelande cere cenzurarea internetului: 'Cum poți aborda schimbările climatice dacă oamenii nu cred că ele există?'

Prim-ministrul neozeelandez Jacinda Ardern a cerut cenzurarea internetului în timpul discursului său recent de la Națiunile Unite, susținând că libertatea de exprimare nereglementată pe internet este o "armă de război", notează The Daily Wire.

"În calitate de lideri, suntem pe bună dreptate îngrijorați de faptul că până și cele mai ușoare abordări ale dezinformării ar putea fi interpretate greșit ca fiind ostile valorilor libertății de exprimare pe care le prețuim atât de mult", a susținut ea. "Dar, deși nu vă pot spune astăzi care este răspunsul la această provocare, pot spune cu toată certitudinea că nu o putem ignora. A face acest lucru reprezintă o amenințare la fel de mare la adresa normelor pe care le prețuim cu toții."

"La urma urmei, cum poți încheia cu succes un război dacă oamenii sunt făcuți să creadă că motivul existenței sale nu este doar legal, ci și nobil?", a continuat ea. "Cum poți aborda schimbările climatice dacă oamenii nu cred că ele există?".

"Armele pot fi diferite, dar obiectivele celor care le perpetuează sunt adesea aceleași: să provoace haos și să reducă capacitatea celorlalți de a se apăra, să desființeze comunități, să prăbușească puterea colectivă a țărilor care lucrează împreună", a adăugat ea. "Dar avem aici o oportunitate de a ne asigura că aceste arme de război specifice nu devin o parte consacrată a războiului."

