Prim-vicepreședinte PNL București îl critică pe primarul Sectorului 5: 'Locuitorii trăiesc o călătorie neplăcută în timp, pe vremea comunismului'

Marius Vintila, prim-vicepreședinte PNL București, îl critică pe primarul Sectorului 5 din Capitală pentru modul în care gestionează problema termoficării. El cere un raport la zi a situatiei și a modului în care a decurs comunicarea către locuitorii sectorului 5.

„Aproximativ 300 de blocuri nu au apa caldă sau au apa cu porția de mai bine de o lună- câte două trei ore pe zi. Trăiesc o călătorie neplăcuta in timp, pe vremea comunismului.

În tot acest timp, edilul zero al Sectorului 5, Daniel Florea, în loc sa spună că guvernarea PSD dezastruoasă este de vină, in loc sa caute soluții cât mai rapide alături de colegii săi de partid - acuză că nu este apă caldă la robinet din cauza forțelor ‪malefice‬. Tot ce nu merge in România sau in București este din cauza unor forte rele, nevăzute. Totul in timp ce întreaga putere de a rezolva lucrurile se afla in mâna unui singur partid - PSD.

Consilierii locali și generali ai PNL au atras in nenumărate rânduri atenția asupra problemei termoficării in București. PNL a organizat dezbateri cu specialiști in domeniu, a venit cu soluții punctuale și a propus o strategie completa de restructurare a sistemului de termoficare in București. Nici una din aceste propuneri nu a fost însă implementata de administrația PSD.

Nu știm ce i-au oprit pana acum sa rezolve problema termoficării in București. Au primari la toate sectoarele, au primarul capitalei, au prefectul, au guvernul, au majoritate parlamentara. Doua lucruri nu au: priceperea necesară și interesul de a rezolva cu adevărat problemele bucureștenilor.

Cerem un raport la zi a situatiei și comunicarea către locuitorii sectorului 5 a momentului in care distribuția apei calde va intra in normal. Bucureștenii au dreptul la apă caldă, iar autoritățile locale, în speță Primăria Capitalei și RADET, sunt obligate sa ofere servicii la parametri optimi", a precizat Marius Vintilă, prim-vicepreședinte PNL București.