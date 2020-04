Prima companie aeriană din lume care testează pasagerii de COVID-19 la îmbarcare: testul - gata în numai 10 minute

Emirates Airlines este prima companie aeriana din lume care va testa pasagerii de coronavirus, înainte de îmbarcare, cu ajutorul testelor de sânge rapide.

Testul de sânge este gata în numai 10 minute iar în urma testării, pasagerii vor primi un certificat pe care îl pot folosi la intrarea în țara dorită, pentru a dovedi că nu sunt bolnavi. Primele testări au fost făcute la un zbor pe ruta Dubai-Tunisia, informează Fox News.

O astfel de metodă este luată în calcul de mai multe companii aeriene.

Emirates has become the first airline to conduct on-site rapid COVID-19 tests for passengers. The health and safety of our passengers and employees is of paramount importance, and will not be compromised. @DXB @DHA_Dubai #FlyEmiratesFlyBetter #COVID_19 #COVID19 pic.twitter.com/c443NU6bvA