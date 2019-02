Prima dată le-a umblat serios în profituri, iar acum Guvernul vrea să împrumute bani de la bănci: semnal de alarmă în piață

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a anunțat, luni seara, că vrea să se împrumute de la bănci, în februarie: 2,125 miliarde de lei, inclusiv sumele suplimentare, cu 28% (465 de milioane de lei) mai mult decât au atras în ianuarie și cu 42,5% (1,575 miliarde de lei) sub cea vizată în ianuarie. Această creștere este un semnal de alarmă în piață, semn că Executivul are nevoie de tot mai mulți bani pentru a acoperi cheltuielile.

Pentru a obține suma vizată, MFP a anunțat că va scoate pe piață, în februarie, titluri de stat în valoare de 400 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai puțin decât în luna precedentă, printr-o singură licitație, care va fi organizată la data de 18 februarie și care va avea o maturitate de un an.

Finanțele au programate alte șase sesiuni pentru a vinde obligațiuni guvernamentale, câte au organizat și luna precedentă, iar suma totală dorită este de 1,725 miliarde de lei, cu 37,5% mai puțin decât în luna precedentă. Mai exact, MFP vrea să împrumute o sumă țintă orientativă de 1,5 miliarde de lei, cu 25% mai puțin decât cea vizată în ianuarie, pe care să o completeze cu 225 de milioane de lei din șase sesiuni suplimentare de oferte neconcurențiale, un nivel, de asemenea, cu 37,5% sub cel vizat în ianuarie.

Finanțele vor organiza șase sesiuni de obligațiuni guvernamentale – trei de câte 300 de milioane de lei și trei de câte 200 de milioane de lei, cărora le corespund unele neconcurențiale de câte 45 de milioane de lei, respectiv 30 de milioane de lei.

MFP a reușit să atragă de la bănci în ianuarie 1,66 miliarde de lei din 3,7 miliarde de lei doriți, iar mulți analiști economici au susținut că este din cauza taxei pe activele financiare ale băncilor. Introdusă prin OUG nr. 114/2018, de la începutul acestui an, taxa este de 0,1-0,5%, dacă ROBOR mediu trimestrial folosit de bănci este de 2-4%, iar titlurile de stat intră în aceste calcule.

„Ieri (28 ianuarie - n.red.), eu am dat dispoziție că nu ne împrumutăm în piață, că am auzit iar și aici (n.red. - la audierea de la Comisiile reunite de economie și buget-finanțe a Senatului), că rușinea nu știu care. Nu, Ministerul de Finanțe are sume suficiente pentru a se finanța, în Trezorerie, pentru foarte mult timp. Doi la mână, nu putem să cumpărăm, să spun așa, la un preț pe care cineva în piață încearcă să îl ducă mai sus decât este necesar sau decât ar trebui să fie. Atunci, decizia Ministerului de Finanțe este aceea de a nu se împrumuta (de la bănci - n.red.)”, a afirmat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, în cadrul unor declarații de presă, marți, 29 ianuarie, după ce a ieșit de la audierea de la Comisiile reunite economică și buget finanțe ale Senatului.

MFP are un buffer care îi poate asigura finanțarea cheltuielilor pentru aproximativ cinci luni, din datele anunțate de ministru anterior, fiind de aproximativ 34 de miliarde de lei.