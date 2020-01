Prima filială din București care și-a desemnat candidatul pentru Primăria de Sector: Gabriel Mutu intră în cursa pentru un nou mandat

Primarul Gabriel Mutu a anunţat că a fost validat candidat pentru un nou mandat de edil al sectorului 6 în cadrul conferinţei PSD sector 6.

"În cadrul conferinţei extraordinare a PSD sector 6 de ieri, am primit susţinerea pentru un nou mandat la Primăria sectorului 6, în sensul că am fost propus şi validat ca şi candidat al PSD pentru Primăria sectorului 6, pentru fotoliul de primar. În cadrul aceleiaşi conferinţe, s-a validat o rezoluţie de susţinere pentru doamna Gabriela Firea pentru funcţia de primar general la candidatura din acest an, de la sfârşitul lunii mai", a declarat primarul Mutu pentru AGERPRES.

Citește și: Preţul unui metal, folosit pentru a reduce emisiile poluante ale vehiculelor, a crescut cu 40% în trei săptămâni

El a menţionat că s-a discutat despre proiectele care trebuie continuate în sector.

"Ideea s-a conturat în jurul obligaţiei pe care noi o avem de a duce mai departe proiectele începute în sector, am discutat despre proiectele promise şi finalizate în acest mandat şi, bineînţeles, despre proiectele pe care le-am început şi trebuie continuate în sectorul 6", a adăugat Mutu.

Citește și: Companiile au închiriat anul trecut în București aproape 390.000 metri pătrați de spații de birouri, cel mai mare nivel din ultimii 9 ani .