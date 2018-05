Prima reacție a lui Alexandru Dedu, președintele FRH, după ce SCM Craiova a câștigat Cupa EHF: 'Prima cupă din 3 posibile'

Preşedintele FR Handbal, Alexandru Dedu, a transmis, vineri, după ce SCM Craiova a câştigat Cupa EHF la feminin, că este prima cupă din trei posibile, cu referire la CSM Bucureşti, la Turneul F4 al Ligii Campionilor, şi la Potaissa Turda, în finala Challenge Cup. SCM Craiova a învins Vipers, pe teren propriu, în manşa retur a finalei competiţiei şi cu 52-51 la general a cucerit trofeul.

”SCM Craiova câştigă Cupa EHF!. Felicitări echipei, stafului, conducerii şi comunităţii craiovene. Un mare bravo şi mulţumim. Prima cupă din trei posibile!”, a scris Alexandru Dedu pe Facebook, imediat după victoria formaţiei antrenate de Bogdan Burcea.

Bogdan Burcea, antrenorul lui SCM Craiova, și-a găsit cu greu cuvintele la finalul partidei. Acesta le-a transmis un mesaj și celor care au pus la îndoială performanțele oltencelor din acest sezon.

"Sunt obosit, dar fericit. Consider că am îndeplinit un vis la care nu speram la începutul sezonului. Suntem fericiți și în seara aceasta vrem să ne bucurăm. Acest succes înseamnă enorm pentru România, pentru orașul nostru și pentru fetele mele, care s-au dăruit, au muncit și au crezut în acest succes.

Mă bucur că am reușit să câștigăm. Au fost voci care au spus că am ajuns aici nemeritat, dar suntem câștigătorii trofeului și merităm felicitări și respect din partea tuturor. Am trăit intens finalul meciului. Publicul a fost senzațional, n-am cuvinte", a declarat Bogdan Burcea, la TV Telekom Sport.

"E un lucru extraordinar pentru mine. Mă bucur foarte mult că împreună cu colegele mele am reușit să câștigăm această cupă. A fost visul nostru și suntem foarte fericite. Le mulțumim și acestor oameni: sunteți superbi, vă mulțumim din suflet!", a spus Iulia Dumanska, la microfonul Digi Sport.

"Nu am cuvinte să descriu fericirea pe care o simt. Vreau să mulțumesc acestui public minunat și să mergem să sărbătorim", a spus Ana Maria Țicu, autoarea a 10 goluri în victoria de azi a Craiovei.

Echipa de handbal feminin SCM Craiova a câştigat vineri, pe teren propriu, şi în premieră, Cupa EHF, după ce a învins formaţia norvegiană Vipers Kristiansand, cu scorul de 30-25 (19-12), în manşa retur a finalei competiţiei. Mii de fani au aplaudat echipa craioveană la finalul partidei.

Sâmbătă şi duminică, la Budapesta, CSM Bucureşti joacă la F4 al Ligii Campionilor, în drumul spre un nou trofeu, după cel câştigat în 2016, iar în 14 mai, la masculin, Potaissa Turda joacă manşa tur în finala Challenge Cup cu AEK Atena.

