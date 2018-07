Prima reacție a Opoziției după adoptarea Codului penal în plen: 'N-am putut opri acest tăvălug al molinei roșii. Trebuie să ne mobilizăm'

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri proiectul privind modificarea Codului penal. S-au înregistrat 167 de voturi "pentru", 97 ''împotrivă'' şi 19 s-au abţinut. Stelian Ion, deputat USR, a reacționat după votul din Parlament, făcând un apel la români „să facă ceva, să ne luptăm împreună”.

„Niciodată nu am folosit violență, ci am spus ferm ceea ce gândim și ceea ce ne dorim să se întâmple. Cu toate astea, n-am putut opri acest tăvălug al molimei roșii. Oamenii trebuie să se hotărască în ce țară vor, dacă vrem pe viitor să fim o țară de combinatori, de abuzivi, de infractori, putem merge pe acest Cod penal. (...) Dacă vrem altceva, dacă vrem să urmăm modele occidentele, trebuie să ne mobilizăm cu toții. Îi îndemn pe toți să facă un pas spre politică, să iasă la vot. (...) Această lecție, această cotonogeală a statului de drept pe care am încasat-o direct în plex, trebuie să ne dea de gândit și opoziția ar trebui să fie mult mai unită”, a spus Stelian Ion, după votul din plen.