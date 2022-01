PRIMA REACȚIE a jucătoarei care a ÎNVINS-O pe Halep la Australian Open: Este doar un vis devenit realitate

Jucătoarea franceză Alize Cornet a declarat, luni, după victoria obţinută în faţa Simonei Halep, că accederea pentru prima dată în sferturile de finală ale unui grand slam reprezintă un vis devenit realitate. "E uimitor. Bătălia pe care am avut-o astăzi cu Simona... pe această căldură, după 30 de minute de joc muream pe teren şi totuşi am continuat două ore şi jumătate. Felicitări, Simonei, pentru că ştiu că s-a chinuit foarte mult şi o admir foarte mult pe această jucătoare. Este o luptătoare şi este un exemplu pentru mine. Să o înving astăzi pentru primul meu sfert de finală este doar un vis devenit realitate. Nu ştiu ce să spun, este doar magie. Cred că am încetat să mai gândesc după 30 de minute de joc.

Creierul meu era deja supraîncărcat, vederea nu mai era clară şi tremuram. Dar cred că de cealaltă parte a terenului ea nu se simţea mult mai bine decât mine şi, desigur, cei din boxa mea m-au ajutat atât de mult. Au fost foarte prezenţi în spatele meu, la fiecare punct. De aceea jucăm tenis. De aceea continui să joc tenis, este pentru acest moment în care pot împărtăşi toate aceste emoţii şi, în timp ce călătoria continuă, încă nu-mi vine să cred", a declarat Cornet, potrivit site-ului oficial al Australian Open. Simona Halep, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, de franţuzoaica Alize Cornet, locul 61 WTA, în optimile de finală ale Australian Open. În faza următoare, franţuzoaica va evolua cu americanca Danielle Collins, locul 30 WTA şi cap de serie numărul 27.