Prima reacție a lui Novak Djokovic, după ce a fost fluierat la Roland Garros

El a primit multe fluierături din partea publicului parizian, care nu a apreciat pauza sa de toaletă din finalul primului set: "Nu-mi pasă. Nu este nici prima şi nici ultima dată când voi fi huiduit. Eu doar aştept şi continui să câştig".

Duminică va fi a şaptea finală de la Roland Garros pentru Novak Djokovic.

El va avea ca obiectiv un al treilea titlu (după 2016 şi 2021), ar putea deveni primul jucător din era Open care câştigă de cel puţin trei ori toate cele patru turnee de Grand Slam şi ar putea profita de cea de-a 34-a finală majoră, un record, pentru a obţine al 23-lea titlu major (cu unul mai mult decât Rafael Nadal şi cu trei mai mult decât Roger Federer).

El are şansa de a intra în legendă în finala cu Casper Ruud. Şi să-şi recapete locul 1 în clasamentul ATP.

"He's going to win this tournament many times!"



Djokovic sends his best wishes to Alcaraz after he suffered with cramps during their match.



Nothing but respect ????#RolandGarros pic.twitter.com/wIrfCc50wA