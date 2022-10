Prima reacție a președinției Ucrainei, după incendiul de la Podul Kerci

Mihailo Podoliak, consilier al șefului Biroului Președintelui de la Kiev, a reacționat la incendiul semnalat pe podul Kerci, care leagă Crimeea anexată de teritoriul Rusiei - scrie RBC. "Crimeea, podul, începutul. Tot ce este ilegal trebuie distrus, tot ce este furat trebuie returnat Ucrainei, toată ocupația rusă trebuie alungată" - a scris Podoliak pe Twitter, scrie rador.

Anterior, consilierul ministrului afacerilor interne de la Kiev, Vadim Denisenko, de asemenea, a remarcat că deteriorarea podului peste strâmtoarea Kerci complică semnificativ furnizarea a tot ceea ce este necesar ocupanților din peninsulă, inclusiv arme. Potrivit consilierului, pentru Ucraina, acest lucru (deteriorarea podului, n.r.) este un "mare plus". Amintim că ocupanţii ruşi au suspendat traficul rutier şi feroviar pe Podul Crimeii, din cauza unui incendiu de amploare izbucnit sâmbătă dimineaţă. Potrivit părţii ruse, "un rezervor de combustibil a luat foc pe una dintre secțiunile podului".

Yeahhhhh that isn’t going to be very usable to say the least. We will see how this compares to the explosions on the Russian airbase in Crimea, they swept that under the rug. pic.twitter.com/Tqt5z6dMhq