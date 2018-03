Prima reacţie a Simonei Halep după thriller-ul din sferturile Indian Wells: Liderul mondial a SURPRINS pe toată lumea - 'NU ŞTIU cum am câştigat'

Simona Halep a dat lovitura în thriller-ul sferturilor de finală de la Indian Wells. A avut parte de un meci nebun în faţa croatei Petra Martic. S-a impus după ce a pierdut setul secund şi a revenit de la 1-3 în decisiv. Liderul mondial s-a impus după ce a câştigat 5 gameuri la rând. La final, nici ei nu i-a venit să creadă cum a reuşit victoria.

"A fost foarte dificil să joc azi împotriva vântului şi a ei. A fost greu să returnez. Nu ştiu cum am câştigat, dar am câştigat. Ea returnează bine mingile. Am fost frustrată în timpul meciului de azi. A trebuit să fiu concentrată. De asta sunt aici, pentru că refuz să pierd. Lupt de fiecare dată", a spus Simona, care a vorbit şi despre prezenţa ei la meciul dintre surorile Williams.

"Am vrut să fiu doar un fan al tenisului la meciul surorilor Williams. Să mî bucur de atmosferă. Sunt un mare fan al lor", a dezvăluit Halep.