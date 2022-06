Prima TV anunţă că a fost lider absolut de piaţă pe durata partidei dintre România şi Muntenegru

Ultimul meci din această vară al Naţionalei României, difuzat în exclusivitate de Prima TV, a plasat postul de televiziune pe primul loc în topul audienţelor. Marţi, pe intervalul partidei dintre România şi Muntenegru, 21:45-23:39, Prima TV a fost pe locul I atât la nivel naţional, urban, cât şi pe targetul comercial 18- 54 urban, potrivit news.ro

La nivel naţional audienţa medie a fost de peste 1 milion de telespectatori pe minut iar în minutul de aur, la 22:27, peste 1.4 milioane de telespectatori urmăreau la Prima TV meciul tricolorilor.

Potrivit datelor Kantar Media, pe targetul comercial, 18-54 urban, Prima TV a avut peste 300.000 de telespectatori în faţa micului ecran, o cotă de piaţă de 21.9% şi 6.3 puncte de rating. Pe targetul all naţional, postul de televiziune din portofoliul Clever Media a fost urmărit, în medie, de peste 1 milion de telespectatori, cu o cotă de piaţă de 17.2% şi 6,1 puncte de rating.

Şi la oraşe, Prima TV a fost lider absolut, surclasând toate celelate televiziuni. Pe perioada meciului dintre România şi Muntenegru, 619.000 de români aşteptau cu sufletul la gură deznodământul partidei. Prima TV a înregistrat o cotă de piaţă de 18.7 % şi 6,5 puncte de rating. Marti, 14 iunie, Prima TV a avut o creştere de 4 ori pe target (+317%) şi s-a triplat în mediul all urban (+190%).

România a pierdut aseară cu un ruşinos 0-3 în faţa celor din Muntenegru iar Gică Popescu, expertul Prima TV, a criticat dur, in studioul UEFA NATIONS LEAGUE, moderat de Alex Rădulescu, evolutia Naţionalei.

"Este o seară tristă, una dintre cele mai triste ale fotbalului românesc. Am pierdut fără drept de apel, nu am arătat nimic, nu am avut şut pe poartă, o seară pe care întreg fotbalul românesc o va uita cu greu. Trebuie să acceptăm adevărul crunt, doar atât putem", a declarat internaţionalul român la Prima TV.