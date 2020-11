Prima TV împlineşte 23 de ani - Evenimentul vine cu producții noi în grilă

Postul Prima TV împlineşte 23 de ani în luna decembrie, care va marca începutul noutăţilor atât în zona de conţinut, cât şi în zona vizuală, odată cu trecerea la HD, potrivit news.ro.

După preluarea de către Clever Business Transilvania, profesionişti media din diverse domenii s-au alăturat televiziunii PrimaTV din dorinţa de a construi o televiziune generalistă relevantă pentru publicul autohton, un brand media puternic, cu o imagine şi un conţinut de calitate.

În mai puţin de 3 luni de la preluare, întreaga echipă şi-a unit eforturile pentru a le aduce telespectatorilor conţinut nou axat pe entertainment produs local, în conformitate cu viziunea unei staţii cu individualitate, umor şi îndrăzneală.

Ghidată de această misiune, noua echipă de acţionarat a început investiţiile în zona de programe - în curând, jurnalele „Focus” îi vor invita pe telespectatori în primul studio virtual de ştiri, alături de Andreea Berecleanu şi o echipă extinsă de prezentatori şi reporteri.

Ştirile vor aduce în fiecare seară, de la ora 18:00, informaţiile esenţiale, evenimentele, deciziile politice şi evoluţiile socioeconomice, precum şi noutăţile importante din sport, împachetate într-o grafică nouă, minimalistă, modernă.

Prima TV face parte din Clever Media Network, dezvoltat de Adrian Tomşa, care mai include televiziunea Look Plus, canalele sportive Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K, televiziunile tematice Agro TV, Profit.ro dar şi site-urile looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agro-tv.ro şi profit.ro.