Prima zi de record a lui Taylor Swift pe Spotify cu Tortured Poets a depăşit 300 de milioane de stream-uri- Patti Smith i-a mulţumit artistei

Taylor Swift continuă să-şi doboare propriile recorduri. După ce Spotify a anunţat vineri că "The Tortured Poets Department" a devenit primul album din istoria DSP care a adunat 200 de milioane de stream-uri într-o singură zi, serviciul a actualizat această ştire sâmbătă dimineaţă, pentru a anunţa că stream-urile din prima zi au depăşit de fapt 300 de milioane, potrivit news.ro

"Istoria a făcut istorie!", a scris compania pe Twitter. "În 19 aprilie 2024, The Tortured Poets Department al lui Taylor Swift a fost primul album din istoria Spotify care a depăşit 300 de milioane de stream-uri într-o singură zi". În plus, "Fortnight", primul single al albumului, care îl are ca protagonist pe Post Malone, a stabilit recordul ca fiind cel mai difuzat cântec al platformei într-o singură zi, depăşind "Easy on Me" al lui Adele (stabilit în 2021).

Patti Smith i-a mulţumit lui Taylor Swift pentru că a menţionat-o în piesa care dă titlul noului ei album. "Ţi-am râs în nas şi ţi-am spus că tu nu eşti Dylan Thomas şi eu nu sunt Patti Smith. Aici nu suntem la Chelsea Hotel, suntem doar nişte idioţi", cântă Taylor Swift în "The Tortured Poets Department".

Postând pe contul ei de Instagram o fotografie în care citeşte dintr-o colecţie Dylan Thomas, Patti Smith a scris: "Acest mesaj pentru a spune că sunt emoţionată să fiu citată în compania marelui poet galez Dylan Thomas. Mulţumesc, Taylor".

O referire la o aventură din trecut

În "The Tortured Poets Department", Taylor Swift aminteşte de o aventură între un bărbat condus de un comportament autodistructiv şi o femeie care nu se poate abţine să nu se îndrăgostească de el. Pentru mulţi dintre fanii cântăreţei, aceasta este o referire la aventura turbulentă pe care a avut-o anul trecut cu cântăreţul Matty Healy.

Înainte de apariţia noului album, Swift deţinea anterior recordul pentru cele mai multe difuzări într-o singură zi, precedentele repere fiind stabilite de "Midnights" din 2022 şi "1989 (Taylor's Version)" din 2023.

Vineri a fost anunţat că, cu albumul "The Tortured Poets Department", Swift a devenit artista cu cele mai multe difuzări într-o singură zi din istoria Spotify. Anterior, ea şi-a doborât recordul de cea mai difuzată artistă într-o singură zi, când "1989 (Taylor's Version)" a fost lansat în octombrie.