Primăria Arad începe furnizarea căldurii doar în şcoli şi locuinţele racordate la punctele termice ale acestora

Primăria Arad va da drumul la căldură, de luni, doar în şcoli şi în locuinţele racordate la centralele termice de la care se alimentează unităţile de învăţământ, aşteptând ajutor financiar de la Guvern pentru începerea furnizării energiei termice în tot oraşul, anunță Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de Primăria Arad, operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică face deja probele de presiune pentru unităţile de învăţământ din municipiu, astfel încât de luni ''şcolarii şi preşcolarii să aibă condiţii normale de desfăşurare a activităţilor didactice''.

''Totodată, se va asigura termie şi pentru locuinţele arondate punctelor termice de unde se alimentează instituţiile de învăţământ'', informează Primăria Arad.

Primarul oraşului, Călin Bibarţ, precizează, în comunicat, că în sistemul sanitar se furnizează căldură de câteva săptămâni.

''Facem eforturi pentru a începe furnizarea căldurii în şcoli şi grădiniţe. Treptat, funcţie de finanţările guvernamentale şi evoluţia temperaturilor diurne şi nocturne, ne străduim să asigurăm termia în toate locuinţele municipiului, dar reiterez ideea că nu este normal ca doar din banii arădenilor să asigurăm aceste servicii atât timp cât preţul la gaze s-a triplat'', susţine Bibarţ.

Miercuri, edilul îşi exprima public nemulţumirea că Guvernul nu a alocat sprijin financiar pentru producerea energiei termice la CET, arătând că preţul gigacaloriei ar putea depăşi 1.000 de lei în condiţiile creşterii preţurilor la gaze, motiv pentru care municipalitatea amână începerea furnizării căldurii în locuinţe.

Municipalitatea a estimat că ar fi necesară suma de 23 milioane de lei pentru a putea menţine preţul gigacaloriei la nivelul de anul trecut.

"Este absolut necesar să primim un ajutor financiar, cu atât mai mult cu cât Aradul contribuie foarte mult la bugetul naţional, iar, pe de altă parte, nu din vina arădenilor sau a Aradului în acest an preţurile au luat-o razna la gaze. În plus, nu consider că este corect ca Primăria Arad să acopere toate datoriile istorice ale CET-ului", spunea Călin Bibarţ.