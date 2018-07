Primăria Capitalei face precizări după ce DNA a început ancheta privind administrarea Arenei Naţionale

Primarul General, Gabriela Firea, face primele precizări după ce DNA a început cercetările privind administrarea Arenei Naţionale.

"Arena Nationala administrata mai ieftin si mai eficient dupa rezilierea contractului cu UTI. Voi continua să-mi fac datoria față de bucureșteni și nu voi abandona niciun fel de inițiativă constructivă doar pentru că sunt amenintata cu anchete si dosare penale. Este foarte bine ca DNA face ancheta! Chiar cu celeritate, constatam - e un lucru bun! Se va afla rapid ca totul a fost legal, nu s-a creat nici un prejudiciu sau avantaj, dimpotriva: am realizat mari economii, starpind 'firmele capusa' de la Primarie”.

Avand in vedere informatiile care circula in spatiul public, in care Primaria Capitalei este criticata pentru faptul ca a reziliat contractele pe care le avea cu societatea comercială UTI, facem următoarele precizări:

Politica actualei administratii vizeaza cheltuirea judicioasa a banilor publici, doar in folosul bucurestenilor, drept pentru care s-a decis stoparea contractelor paguboase, costisitoare si care nu produceau efecte pozitive vizibile in derularea lor.

Concret, asa cum s-a comunicat public, unul din aceste contracte (incheiat in anul 2014 cu UTI) vizeaza cel mai important obiectiv sportiv din Bucuresti si anume Arena Nationala.

Primarul General, Gabriela Firea: „Mi s-a pus în vedere, pe diferite canale, că această companie va face tot posibilul să revină în contractele de milioane de euro cu Primăria, fiind ani de zile, injust, conectata la bugetul Capitalei. Am primit, atât eu cât și colegi din Primărie, amenințări explicite că vor urma campanii de denigrare în presă bazate pe minciuni și insinuări, ceea ce deja se întâmplă, denunțuri penale, anchete, procese în care se vor solicita despăgubiri consistente. Cu toate acestea, nu ne vom speria, pentru că tot ce facem, în general, dar si in acest caz, facem în folosul cetățenilor și manifestăm respect față de modul în care sunt cheltuiți banii publici, legal si eficient. De aceea, ne vom apăra împotriva tuturor calomniilor care se revarsă asupra noastră și vom arăta opiniei publice cum a fost păgubit, de-a lungul anilor, bugetul Municipalității prin contractele cu această firmă. Dacă în trecut, contractorii Primăriei întocmeau caietele de sarcini pentru licitațiile pe care le câștigau pe bandă rulantă sau își instalau rude apropiate în poziții de decizie care să le aprobe contracte cât mai avantajoase, în mandatul meu toate acțiunile Primăriei Municipiului București sunt realizate respectând cu strictețe litera legii și în deplină transparență. Voi continua să-mi fac datoria față de bucureșteni și nu voi abandona niciun fel de inițiativă constructivă doar pentru că deranjăm anumite interese nelegitime. Este foarte bine ca DNA face ancheta! Chiar cu celeritate, constatam - e un lucru bun! Se va afla rapid ca totul a fost legal, nu s-a creat nici un prejudiciu sau avantaj, dimpotriva: am realizat mari economii, starpind 'firmele capusa' de la Primarie”.

In legatura cu afirmatia ca Primaria Municipiului Bucuresti a acordat mentenanta gazonului Arenei Nationale catre FCSB, fara licitatie, precizam ca:

Protocolul dintre Primaria Capitalei si FCSB a fost incheiat cu respectarea legii, avandu-se in vedere prevederile articolului 1169 din Codul Civil, prin care "partile sunt libere sa incheie orice contracte si sa determine continutul acestora, in limitele impuse de lege, de ordinea publica si de bunele moravuri" precum si articolul 1616 privind Compensatia "Datoriile reciproce se sting prin compensatie pana la concurenta celei mai mici dintre ele"

In legatura cu necesitatea si urgenta incheierii Protocolului de colaborare nr. 4048 din 01.11.2017 între Municipiul București și S.C. FOTBAL CLUB FCSB S.A. acesta a fost generat de urmatoarele aspecte:

- calendarul evenimentelor sportive foarte încărcat atât din punct de vedere competițional intern cât și international cu nenumărate meciuri disputate pe Arena Națională care au afectat starea gazonului, periclitând siguranța fotbaliștilor și alterând calitatea transmisiunilor televizate atât în România cât și în strainătate.

- meciurile importante din competiții europene (preliminarii Champions League, preliminarii și grupe Europa League) care au generat un interes deosebit atât din punct de vedere organizatoric cât și estetic (cu accent pe starea gazonului de joc de pe Arena Națională);

- meciuri ale echipei naționale de fotbal a României (meciuri amicale pe de o parte și meciuri oficiale, pe de alta parte, contând pentru calificarea echipei de fotbal la turnee finale europene sau mondiale);

- nu în ultimul rând nenumărate vizite de lucru oficiale din partea reprezentanților Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) pentru verificarea Arenei Naționale (în special a condiției gazonului de joc) în vederea analizării conformității Arenei pentru organizarea de meciuri la Campionatul European de fotbal din anul 2020 – obiectiv declarat de Guvernul României ca fiind de interes public și de importanță națională;

Precizam, de asemenea, ca FCSB este clubul care a disputat majoritatea meciurilor pe Arena Nationala atat in campionatul intern, cat si in competitii europene ( in anul 2017 din cele 33 de evenimente sportive care s-au desfasurat pe arena, FCSB a disputat 23 de partide).

Reamintim faptul ca, in perioada 2011-2013 Arena Nationala a fost administrata de ALPAB, iar in perioada 2014-martie 2017, Arena Nationala a fost administrata de SC UTI GRUP SA, in baza unui acord cadru si a celor 3 contracte subsecvente.

Cu toate acestea, intrucat, in perioada indicata, nu a fost inregistrata o administrare eficienta a arenei (fapt demonstrat cu cifre in informatiile de mai jos) actuala administratie a decis, in luna martie 2017, sa rezilieze acordul-cadru cu acest operator, contractul subsecvent nr. 4 nu a mai fost semnat, iar Arena a fost preluata pentru administrare in regie proprie, prin Directia de Investitii din cadrul PMB.

Ca urmare a deciziei de reziliere, anul 2017 a fost primul an in care s-a redus la maximum diferenta dintre incasari si cheltuieli:

incasarile s-au ridicat la 4.603.961,52 lei, iar cheltuielile – la 5.021.515,26 lei, (prin urmare, din totalul cheltuielilor doar 8,3% nu sunt acoperite de incasari).

In perioada 2011-2017, pentru comparatie, incasarile au fost de 25.702.992,45 lei, iar cheltuielile de 77.433.669,1 lei(diferenta neacoperita - 66,8%).

Mai mult, in ceea ce priveste cheltuielile cu intretinerea gazonului, din compararea prețurilor unitare practicate de SC UTI GRUP SA și preturile unitare practicate după semnarea Protocolului de colaborare cu SC Fotbal Club FCSB SA, reiese o diferența clară de preț, respectiv o reducere a cheltuielilor privind activitățile necesare menținerii unei suprafețe de joc optime.

În fapt, costurile Municipiului București cu serviciilor prestate de SC UTI GRUP SA au fost diminuate prin semnarea Protocolului de colaborare între Municipiul București și SC Fotbal Club FCSB SA, iar calitatea serviciilor cu privire la asigurarea mentenantei suprafetei de gazon fiind superioara asa cum reiese din rapoartele transmise de UEFA.

Cu titlu de exemplu: în contractul cu SC UTI SA prețul per mp pentru activitatea de supraînsămânțare era de 0,18 euro/mp, în timp ce așa cum se poate vedea din documentele atașate, pentru aceeași activitate prestată conform Protocolului, valoarea se diminua la 0,09 euro/mp, ceea ce determină o economie de 0,09 euro/mp pentru această activitate. (Atașăm comparativ prețurile unitare practicate de SC UTI GRUP SA și preturile unitare practicate după semnarea Protocolului de colaborare cu SC Fotbal Club FCSB SA).

Reamintim ca si in cazul contractului incheiat intre UTI si Administratia Strazilor, pentru Managementului Traficului, aceasta companie practica tarife si de 25 de ori mai mari decat practica in prezent Compania Municipala Managementul Traficului, pentru servicii similare.

In prezent, urmarind eficientizarea administrarii Arenei, Primaria Municipiului Bucuresti a incheiat contracte privind asigurarea mentenantei preventive si corective pentru instalatiile si sistemele din Arena Nationala, reparatii, servicii de curatenie, cu companiile din cadrul Holdingului Municipal- Bucuresti, Capitala Europeana, companii care apartin integral Municipalitatii.

De asemenea, avand in vedere ca, pe perioada celor trei ani de contract, compania UTI nu a efectuat nicio reparatie la Arena Nationala, PMB a atribuit, de curand, un contract de servicii privind expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a Arenei Nationale, precum si realizarea masuratorilor incluse in programul de urmarire in timp a constructiei.

Precizam ca, in baza Acordului Cadru, operatorul economic SC UTI Grup SA realiza doar activitati de intretinere si exploatare curenta a echipamentelor si instalatiilor din cadrul Arenei Nationale, notificand beneficiarului starea tehnica a sistemelor si defectiunilor aparute la componentele acestora, fara sa procedeze la inlocuirea acestora.

In continuare, va oferim informatiile detaliate:

Arena Nationala a avut o perioada de garantie acordata lucrarilor de 36 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la data data receptiei finale, care a avut loc in decembrie 2014 .

Mentionam ca in perioada de garantie, respectiv 36 de luni, constructorul a avut obligatia de a remedia toate defectiunile semnalate conform prevederilor legale in vigoare.

In luna iunie 2014, Primaria Municipiului Bucuresti a incheiat un Acord Cadru cu SC UTI GRUP SA pentru “Servicii tehnice de exploatare, intretinere curenta şi administrare pentru Arena Nationala”, cu o durata de 48 de luni de la data semnării, urmand ca în baza acestuia sa se incheie 4 contracte subsecvente.

Valoarea acordului-cadru pe durata de 48 luni a fost de 34.191.392,33 lei fara TVA, insa totalul contractelor subsecvente a fost de 25.715.463,57 lei fara TVA.

Contractul subsecvent numarul 4 nu a mai fost semnat, intrucat in luna martie 2017 a fost reziliat acordul cadru.

Categoriile de servicii ce au facut obiectul acordului cadru au fost urmatoarele:

1. Exploatare curenta si intretinere:

- Instalatia HVAC

- Instalatii sanitare

- Sistem alimentare apa pentru incendiu

- Instalatii drenaj si pluviale

- Instalatii electrice

- Sisteme electromecanice cu regim special

- Suprafata de joc, gazonul

- Servicii auxiliare

2. Servicii operare evenimente – 12 evenimente pe an

3. Reparatii gazon pe eveniment

4. Schimbare gazon – o data pe an

5. Dotare cu sistem intretinere gazon - instalatie de aerare, fertilizare si drenare prin retea de conducte permeabile ingropate in substrat cu statia automatizata de injectie/suctie fluide aferenta

6. Sistem de iluminat artificial pentru stimularea fotosintezei gazonului.