Primăria Capitalei, investiţii în premieră în domeniul sănătăţii

Primaria Capitalei, prin ASSMB, deruleaza o serie de proiecte si campanii esentiale pentru sanatatea copiilor bucuresteni. Fie ca este vorba despre finalizarea unor obiective de investitii importante, fie ca este vorba despre campanii de informare si educatie, actuala administratie acorda o atentie deosebita domeniului sanatatii, in special in ceea ce priveste sanatatea copiilor.

Primarul General, Gabriela Firea: “Ca Primar General, ca femeie si ca mama consider ca trebuie sa facem absolut tot ce ne sta in putinta pentru sanatatea copiilor nostri si de aceea, inca de la preluarea mandatului meu, am acordat o importanta deosebita acestui domeniu. Am realizat investitii importante in unitatile medicale aflate in subordinea Municipalitatii si am finalizat primul spital de pediatrie construit in Bucuresti in ultimii 30 de ani, Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu. În doar o lună și jumătate, de când funcționează noul spital, au fost consultati peste 3.000 de copii. Alte investitii semnificative au fost realizate in cabinetele medicale din școli. Primăria Capitalei, prin ASSMB, are în subordine 442 de cabinete medicale si 127 de cabinete de stomatologie, acestea fiind dotate in prezent la cele mai inalte standarde cu 50 de unituri dentare complete și 84 de sterilizatoare, în valoare de 2,9 milioane de lei. De asemenea, si cabinetele de medicină generală din rețeaua școlară și universitară au beneficiat de mobilier nou și de medicamentele necesare funcționării, în valoare de peste 1 milion de lei”.

Totodata, Primarul General a evidentiat importanta preventiei care este deosebit de importanta in domeniul sanatatii: “Am derulat, prin ASSMB, mai multe proiecte educative in gradinite si scoli, unul din cele mai importante fiind Campania de Sănătate Orală, care promovează regulile corecte de îngrijire în igiena orală, pentru copiii din școlile și grădinițele din București. Peste 100.000 de copii au participat la aceasta campanie. Un alt eveniment de succes, la care au participat peste 230.000 de copii, l-a constituit campania de informare in cadrul careia s-a evidentiat importanța igienei mainilor, si in cadrul careia elevii din București au învățat de la medicii și asistenții medicali cum să se spele bine pe mâini și cum să evite astfel bolile grave”.

Totodata, Edilul sef a mai amintit de campania ,,Sănătos de mic,, derulata in gradinite de Primaria Capitalei, prin ASSMB, în parteneriat cu Asociația SAMAS si in cadrul careia copiii, parintii si educatorii au participat la un program de educatie nutritionala, care promoveaza hrana sanatoasa.

Primaria Municipiului Bucuresti va continua investitiile in sanatate, dar si campaniile de informare si preventie in unitatile de invatamant si pe parcursul acestui an.