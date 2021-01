Primăria Capitalei: Peste 400 de utilaje de deszăpezire sunt pregătite să intervină în această noapte pe străzile din Bucureşti

Peste 400 de utilaje de deszăpezire sunt pregătite să intervină în această noapte pe străzile din Bucureşti pentru combaterea poleiului şi curăţarea zăpezii, anunţă duminică seară Primăria Capitalei, potrivit news.ro.

”Având în vedere prognoza emisă de meteorologi care anunţă precipitaţii sub formă de ninsoare in Capitala, Primăria Municipiului Bucureşti a dispus măsurile necesare pentru buna desfăşurare a traficului rutier. Astfel, conform informatiilor transmise de către operatorii de deszăpezire care acţionează la nivelul celor şase sectoare, sunt pregătite să intervină pentru combaterea poleiului şi curăţarea zăpezii 439 utilaje şi 433 operatori, atât pe arterele principale, cât si pe cele secundare. Subliniem faptul că numarul operatorilor va fi suplimentat în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice astfel încât pot interveni peste 700 de operatori de deszapezire, din totalul de peste 2.800 de operatori cai publice si deserventi de utilaje care lucreaza in trei schimburi. Stocurile totale de materiale antiderapante sunt de peste 18.000 de tone”, transmite Primăria..

În cazul în care situaţia o va impune, echipele de deszăpezire vor interveni cu prioritate pe arterele principale, cele cu trafic STB, cu obiective sociale şi instituţii publice, pe pante, rampe şi poduri, după care se va continua pe toate străzile din oraş.

De asemenea, Societatea de Transport Bucureşti este pregătită să intervină cu personal şi utilaje pentru deszăpezirea căilor de rulare a tramvaielor, buna funcţionare a macazurilor şi pentru îndepărtarea zăpezii de pe refugiile de tramvai.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti are deschis continuu (24/24) un Serviciu de urgenţe sociale, tel. scurt 021.9524, la care bucureştenii pot sesiza cazurile de persoane fără adăpost de pe raza Municipiului Bucureşti.

Primăria Municipiului Bucureşti pune la dispoziţia cetăţenilor numărul de telefon gratuit 0800.800.868, unde aceştia pot semnala eventuale probleme apărute în urma ninsorilor /precipitaţiilor.