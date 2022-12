Primăria Corabia a oferit cadouri de Moş Nicolae tuturor preşcolarilor şi elevilor din clasele I - VIII

Toţi preşcolarii şi elevii din clasele primare şi de gimnaziu până la clasa a VIII-a din Corabia au primit luni daruri de Moş Nicolae oferite de primăria oraşului.

Primăria oraşului Corabia a pregătit de Moş Nicolae 1.600 de pachete cu dulciuri, cadourile fiind oferite copiilor luni, la şcoală, potrivit Agerpres.

"Consiliul Local şi Primăria Corabia, respectând tradiţia, au pregătit 1600 de pachete cu dulciuri pentru toţi preşcolarii şi şcolarii până în clasa a VIII-a, cadouri care au fost distribuite în toate grădiniţele şi şcolile din oraş în dimineaţa zilei de 5 decembrie. Se vor bucura de cadouri şi membrii Asociaţiei de Sprijin a Copiilor şi Tinerilor cu Dizabilităţi din oraşul Corabia, bătrânii de la Centrul Medico Social, elevii din Casele de Tip Familial 'Sfânta Elena' Corabia, Complex Servicii Sfânta Elena, Complex Servicii Persoane Adulte Corabia - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă. Am îmbinat tradiţia cu plăcerea de a oferi, am visat cu ochii deschişi şi am lăsat spiritul lui Moş Nicolae să ne invadeze sufletul!", se arată într-un mesaj al Primăriei Corabia, postat luni pe facebook.

Tot luni, copiii din Corabia au fost invitaţi în centrul oraşului, în piaţa Independenţei, pentru a asista la aprinderea iluminatului festiv.